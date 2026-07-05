Durchbruch mit "Obsession": Ist sie Hollywoods neuer Star?

Inde Navarrette (25) ist gerade dabei, Hollywood im Sturm zu erobern. Die 25-Jährige ist die Hauptdarstellerin des Horrorfilms "Obsession", der mit einem Budget von gerade einmal rund 660.000 Euro gedreht wurde und inzwischen weltweit über 330 Millionen Euro eingespielt hat. Damit gehört der Film zu den profitabelsten Kinofilmen aller Zeiten – und löste zuletzt sogar den Oscar-prämierten Horrorfilm "Sinners" als erfolgreichsten Original-Live-Action-Film der 2020er Jahre ab. Für ihre Hauptrolle als Nikki wird laut Bild sogar eine Oscar-Kampagne vorbereitet.

Dabei war Indes Weg nach ganz oben alles andere als einfach. Für ihre Rolle in "Obsession" soll sie laut Bild nur rund 17.000 Euro erhalten haben. Danach folgte anderthalb Jahre lang absolute Flaute: keine neuen Rollen, stattdessen Hunde ausführen und auf Twitch streamen, um die Miete zahlen zu können. Sogar ihren Gaming-PC baute sie sich selbst zusammen, um Kosten zu sparen. Heute sieht die Lage ganz anders aus: Erst kürzlich gewann sie den Astra Mid Season Movie Award als beste Hauptdarstellerin, stand für ein Shooting der Cosmopolitan vor der Kamera und hat mit dem Thriller "Invertigo" bereits ihr nächstes Filmprojekt in Aussicht.

Auch privat zeigte sich Inde zuletzt ziemlich offen. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" wurde sie nach der verrücktesten Sache gefragt, die sie je getan hat. Ihre Antwort fiel deutlich aus: "An meinem 18. Geburtstag war ich skydiven und danach habe ich mir meine Nippel piercen lassen", erzählte sie. Besonders pikant: Ihre Mutter und ihre Brüder saßen dabei im Publikum und hörten die Geschichte nach eigenen Angaben zum ersten Mal. Die in Arizona geborene Schauspielerin hatte schon früh ein bewegtes Leben. Weil ihr Vater bei der US-Marine als Pilot arbeitete, zog die Familie oft um. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr besuchte Inde deshalb elf verschiedene Schulen. Ihren Spitznamen verdankt sie ihrer Mutter: "Inde" leitet sich von "independent" ab, weil sie schon als Kind vieles allein machen wollte.

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Getty Images Inde Navarrette, Schauspielerin

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Getty Images U.a. Jason Blum, Haley Johnson, Curry Barker, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter bei der Premiere von "Obsession"

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Getty Images Inde Navarrette, Schauspielerin

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