Diese Stars verließen Taylor Swifts XXL-Hochzeit frühzeitig

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich am Freitagabend im New Yorker Madison Square Garden das Jawort gegeben – und die Feier war alles andere als klein. Rund 1.000 Gäste wohnten der Traumhochzeit bei, darunter zahlreiche A-Stars wie Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51), Dakota Johnson (36) und Ed Sheeran (35), der im türkisfarbenen Paisley-Anzug für Aufsehen sorgte. Digitale Screens in der Arena verkündeten das freudige Ereignis um 19.30 Uhr mit dem Schriftzug "Just&T Married". Nicht alle der prominenten Gäste blieben jedoch bis in die frühen Morgenstunden: Tom Brady (48) war laut Page Six einer der ersten, der die Party frühzeitig verließ.

Der ehemalige NFL-Star verließ die Location allein in einem Taxi, gut gekleidet im klassischen schwarzen Anzug mit Krawatte, jedoch mit gesenktem Kopf. Neben Tom verließen auch Comedian Chris Rock (61) sowie Schauspieler Hugh Grant (65) gemeinsam mit seiner Frau Anna Eberstein (43) die Feier vorzeitig. Wie Daily Mail berichtet, soll die Afterparty bis etwa vier Uhr morgens gedauert haben. Wer früh ging, verpasste womöglich einiges: Berichten zufolge stand eine vielerwartete Performance der Braut zusammen mit Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84) auf dem Programm.

Ein Sprecher von Taylor bestätigte die Hochzeit laut People. Beim Styling wurde nicht gespart: Die Couture-Looks von Taylor und Travis soll Jonathan Anderson, Creative Director von Christian Dior, entworfen haben. Gefertigt worden seien die Outfits in den Pariser Dior-Ateliers. Laut dem Sprecher sei Taylors Kleid "das erste Couture-Brautkleid des Designers für eine weltberühmte Prominente". Dazu sollen maßgefertigte Schuhe von Christian Louboutin und Schmuck von Cartier gekommen sein.

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026

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Getty Images Tom Brady, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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