Er tanzt im Pflegeheim: 100-Jähriger wird zum viralen Star

Mit hundert Jahren zur viralen Internetsensation: Bernard Gilbert aus Worcester begeistert täglich mehr Menschen mit seinen Tanzvideos. Der Bewohner des Fernhill House Care Home hat auf Social Media inzwischen mehr als 1,5 Millionen Aufrufe gesammelt – und zeigt dabei, dass Leidenschaft kein Verfallsdatum kennt. Sobald die Musik im Pflegeheim erklingt, verwandelt sich der Hundertjährige: Er strahlt über das ganze Gesicht und gibt alles auf dem Tanzparkett. "Ich liebe das Tanzen. Wenn ich einmal auf der Fläche bin, vergesse ich alles. Ich konzentriere mich nur auf das, was ich tue", sagte er gegenüber der BBC und ergänzte: "Es erweckt mich zum Leben."

Bernards Tanzkarriere begann in den 1940er-Jahren unter eher ungewöhnlichen Umständen. Als Jugendlicher brach er sich beim Rugby das Bein, und die Muskeln heilten auch nach diversen Übungen nicht richtig. Die Ärzte empfahlen ihm schließlich, tanzen zu gehen. Begeistert war er zunächst nicht: "Ich ging nicht rein, ich stand in der Türöffnung", erklärte er. Erst als die Tanzlehrerin ihn kurzerhand hineingezogen und aufgefordert hatte, entweder einzutreten oder zu verschwinden, gab er nach – und war sofort begeistert. Es folgten Preise und Auszeichnungen, und mit 74 Jahren begann er schließlich selbst als Tanzlehrer zu unterrichten. Dazu kam es, nachdem seine Frau und Tanzpartnerin vor 26 Jahren gestorben war. Auf die Frage, ob sie auch eine so natürliche Tänzerin wie er gewesen sei, antwortete er schmunzelnd: "Nicht wirklich, nein. Den Gesellschaftstanz hat sie gemacht, weil sie sich immer an mir festgehalten hat."

Tania Skerrit vom Betreiber Berkley Care Group beschreibt die Wirkung der Musik auf ihn so: "Wenn er aufsteht und wir die Musik auflegen, verändert ihn das wirklich. Er ist ein völlig anderer Mensch." Dass Tanzen nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist guttut, weiß Bernard aus eigener Erfahrung. "Es ist sehr gut, weil es nicht nur körperlich gut für dich ist, sondern auch geistig", erklärte er und fügte hinzu: "Man muss sich Dinge merken, man kann es nicht einfach nebenbei machen, weil man sich konzentrieren muss." Tanzen als Weg zu mehr Vitalität und Lebensfreude – eine Botschaft, die offenbar Millionen von Menschen bewegt, wie Bernards Klick-Zahlen eindrucksvoll belegen.

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Instagram / berkleycaregroup Bernard Gilbert, Social-Media-Star

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Facebook / FernhillHouseCare Bernard Gilbert, Social-Media-Star

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Instagram / berkleycaregroup Throwback-Foto von Bernard Gilbert

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Welche Botschaft von Bernards Hype erreicht euch am meisten? Leidenschaft kennt kein Alter. Tanzen hält Körper und Geist fit. Pflegeheime können voller Leben sein. Ergebnis anzeigen