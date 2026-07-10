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Jenelle Evans
Gutes Co-Parenting: Jenelle Evans und Ex David haben Frieden
Gutes Co-Parenting: Jenelle Evans und Ex David haben FriedenGetty ImagesZur Bildergalerie

Gutes Co-Parenting: Jenelle Evans und Ex David haben Frieden

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Jenelle Evans (34) und ihr Ex-Mann David Eason scheinen inzwischen eine entspannte Basis gefunden zu haben. Die Reality-TV-Bekanntheit meldete sich jetzt auf Instagram mit einem persönlichen Update zu Wort und gab ihren Followern einen Einblick, wie das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann aktuell aussieht. Demnach läuft das Co-Parenting rund um ihre gemeinsame Tochter Ensley (9) besser denn je. Jenelle machte dabei aber auch deutlich, dass sie das Ganze vorsichtig angeht: "Damit ich jemanden wieder in mein Leben lasse, muss ich die Situation genau beobachten", erklärte sie in dem Video und ergänzte: "Und ich muss sehen, ob sich alte Muster wieder zeigen."

In dem Clip schilderte Jenelle, wie David früher online ausgeteilt habe und auf ihre Bitten nicht eingegangen sei. "Er war sehr unbeherrscht, arrogant und hat sich nicht wirklich um die Gefühle anderer gekümmert", behauptete sie. Privat habe sie ihn mehrfach gebeten aufzuhören, doch ohne Erfolg. Heute sieht sie das offenbar anders: "Jetzt ist ihm Frieden wichtiger, das merke ich", sagte sie. Bewusst halten sich die beiden derzeit mit gemeinsamen Postings zurück. "Wir wissen einfach, dass das Co-Parenting funktioniert und alle gut miteinander auskommen", so Jenelle weiter.

Jenelle und David waren von 2017 bis 2025 verheiratet. Neben Ensley hat die 34-Jährige noch zwei weitere Söhne: Jace (16), der sich aktuell in psychiatrischer Behandlung befindet, aus einer Beziehung mit Andrew Lewis sowie Kaiser (12), dessen Vater Nathan Griffith ist. "Alles, was ich mir für meine Kinder je gewünscht habe, war eine friedliche Co-Parenting-Beziehung mit jedem ihrer Väter", sagte sie.

Jenelle Evans feiert ihre Scheidungs-Party im Juni 2025
Getty Images
Jenelle Evans feiert ihre Scheidungs-Party im Juni 2025
Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley Jolie Eason, Mai 2024
Instagram / j_evans1219
Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley Jolie Eason, Mai 2024
David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017
Getty Images
David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017
Glaubt ihr, dass David sich wirklich geändert hat, wie Jenelle es beschreibt?
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