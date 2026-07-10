Tom Holland verrät: Nur eine Person erinnert sich an Peter

Tom Holland (30) hat mit einem Interview-Statement für ordentlich Aufruhr unter Marvel-Fans gesorgt. Der Schauspieler verriet gegenüber IGN Benelux ein pikantes Detail zu seinem kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day", der am 30. Juli 2026 in die Kinos kommt: Offenbar gibt es genau eine Person, die noch weiß, dass Peter Parker und Spider-Man ein und dieselbe Person sind. "Ich denke, niemand erinnert sich daran, dass ich Spider-Man bin, außer einer Person. Niemand erinnert sich daran, dass Spider-Man Peter Parker ist, abgesehen von einer Person", erklärte er.

Damit knüpft der neue Film direkt an die Ereignisse aus "Spider-Man: No Way Home" an. In jenem Teil hatte Peter Doctor Strange darum gebeten, einen Zauber zu wirken, der die gesamte Welt seine Identität vergessen lässt – einschließlich seines besten Freundes Ned sowie seiner Partnerin MJ, gespielt von Zendaya (29). Wer die eine Ausnahme in "Brand New Day" sein wird, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Unter Fans kursieren jedoch bereits fleißig Theorien: Als mögliche Kandidaten werden unter anderem Hulk, die X-Men-Mutantin Jean Grey sowie James Rhodes alias Rhodey gehandelt, der laut der Marvel-Serie "Secret Invasion" über Jahre hinweg von einem Skrull ersetzt worden war – und deshalb womöglich nie von dem Zauber betroffen gewesen sein könnte.

Tom Holland schlüpft seit 2016 in die Rolle des Peter Parker und gilt als bisher jüngster Darsteller, der Spider-Man auf der großen Leinwand verkörpert hat. Privat ist der Schauspieler mit seiner "No Way Home"-Kollegin Zendaya verheiratet, die im Film seine große Liebe MJ spielt – also ausgerechnet jene Figur, die sich in der Handlung nicht mehr an ihn erinnern kann. Wer in "Spider-Man: Brand New Day" schließlich das Geheimnis um Peters Identität kennt, werden die Zuschauer ab Ende Juli erfahren.

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Getty Images Tom Holland beim Photocall zur Rom-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel De La Ville, 23. Juni 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026

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TikTok / jacksjourney031 Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London