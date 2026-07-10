Sohn behauptet: Kate Gosselin soll ihre Kids gequält haben

Heftiger Familienstreit im Gosselin-Clan: Collin Gosselin hat auf Instagram gegen seine Mutter Kate Gosselin (51) ausgeteilt und ihr schwere Vorwürfe gemacht. Auslöser war ein alter Clip aus der Realityshow "Jon & Kate Plus 8", den eine Kritikerin auf Instagram kommentiert hatte. In dem Video bittet Collins Schwester Maddie Gosselin ihre Mutter verzweifelt um etwas zu trinken: "Ich habe den ganzen Tag nichts getrunken ... Ich will etwas trinken, ich werde sonst dehydrieren." Kate trinkt daraufhin selbst aus einer Wasserflasche, gibt aber nichts an ihre Tochter weiter. Collin reagierte auf den Clip in seiner Instagram-Story und schrieb: "Meinen Geschwistern kein Wasser zu geben, ist verrückt. Und das ist nur ein winzig kleines Beispiel für die Dinge, die sie tun würde."

Der 22-Jährige betonte, dass dieser Vorfall nur die Spitze des Eisbergs sei. Demnächst will Collin seine Erlebnisse in einem Buch öffentlich machen: Sein Memoir "In the Shadow of Eight" soll am 13. Oktober erscheinen und die Misshandlungen schildern, die sich hinter den Kulissen der TV-Kameras zugetragen haben sollen. Gegenüber Us Weekly erklärte er: "Mein Leben wurde immer vor Millionen von Menschen übertragen, aber was wirklich in meinem Leben passierte, wurde nie gezeigt – tatsächlich wurde vieles davon absichtlich verborgen gehalten. Jahrelang haben andere meine Geschichte durch Schlagzeilen, Fernsehfolgen und öffentliche Spekulationen erzählt." Kate wies die Anschuldigungen ihres Sohnes indes zurück. In einem TikTok-Kommentar, der keinen direkten Bezug zu Collin hatte, antwortete sie einer Nutzerin: "Danke! Du verstehst das! Leider verstehen nur Eltern, die ein psychisch krankes Kind haben, was das bedeutet! Es ist so schwer."

Kate wurde durch die TLC-Sendung "Jon & Kate Plus 8" bekannt, in der sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Jon Gosselin den Alltag mit ihren acht Kindern – einem Zwillingspaar und Sextuplets – dokumentierte. Das Paar trennte sich 2009, das Eheaus wurde in der damaligen Medienwelt breit diskutiert. Collin hatte in der Vergangenheit bereits öfter öffentlich über seine Kindheit gesprochen und dabei erklärt, durch seinen Vater Jon Gosselin aus einer Einrichtung herausgeholt worden zu sein, in die ihn seine Mutter eingewiesen haben soll.

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Getty Images Kate Gosselin

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Instagram / collingosselin1 Collin Gosselin, Sohn von Kate Gosselin

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Instagram / collingosselin1 Collin und Jon Gosselin, Sohn und Vater des Gosselin-Clans