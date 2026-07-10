"Lächerlich": Alessia Herren wurde von Polizisten angezeigt

Ärger mit der Polizei: Alessia Herren (24) hat eine Anzeige kassiert – und das wegen einer Kleinigkeit, die sie fassungslos macht. Die Realitystar-Tochter von Willi Herren (†45) meldete sich jetzt in einer Instagram-Story bei ihren Followern und schilderte einen Vorfall mit zwei Polizeibeamten. Demnach sei sie mit einem Auto unterwegs gewesen, dessen TÜV-Plakette versehentlich falsch herum aufgeklebt war. Was nach einer harmlosen Lappalie klingt, hatte laut Alessia überraschend weitreichende Konsequenzen. Alessia zeigte sich in dem Video sichtlich aufgewühlt und ließ ihrem Unmut freien Lauf.

Wie sie in der Story weiter ausführte, hätten die Beamten die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen. "Auf einmal steigt sein Kollege auch mit ein, die geben da irgendwas ins Handy ein... 'Das ist eine Urkundenfälschung, wir müssen leider jetzt eine Anzeige erstatten'", zitierte Alessia die Polizisten. Für sie war das kaum zu fassen: "Wir haben deswegen eine Anzeige bekommen. Alter, what the fuck?" Den Vorfall kommentierte sie außerdem mit den Worten: "Wir wurden gerade von zwei Polizisten angezeigt, weil unsere TÜV-Plakette versehentlich falsch herum aufgeklebt war. Maximal lächerlich."

Die Aufregung scheint Alessia aber zumindest nicht die Urlaubsvorfreude verhagelt zu haben. In einem weiteren Clip auf Instagram freute sie sich bereits auf eine bevorstehende Reise und erklärte: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Urlaub brauche." Alessia ist die Tochter des 2021 verstorbenen Schlagersängers und Entertainers Willi Herren und ist auf Social Media sowie im Reality-TV aktiv. Zuletzt nahm sie 2025 am Dschungelcamp teil und belegte dort den dritten Platz.

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

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Instagram / alessiamillane Realitystar Alessia Herren, April 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Mai 2025