Gäste hielten Taylor Swifts Hochzeitseinladung für Fake-Mail

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Jawort gegeben – und das unter den Augen von rund 1.000 geladenen Gästen. Am 3. Juli 2026 heiratete das Traumpaar im New Yorker Madison Square Garden, mit Adam Sandler (59) als Zeremonienmeister. Taylors Bruder Austin Swift übernahm dabei die Rolle des Man of Honor, während Travis' Bruder Jason Kelce (38) als Best Man an seiner Seite stand. Unter den Feiernden befanden sich zahlreiche Stars wie Selena Gomez (33), Ciara (40), Kelsea Ballerini (32), Maren Morris (36) und Miranda Lambert (42). Allerdings hätten manche von ihnen die Hochzeit fast verpasst – weil sie ihre Einladungen für Spam hielten.

So erging es etwa dem Musikproduzenten Garret "Jacknife" Lee, der mit Taylor unter anderem an dem Song "The Last Time" zusammenarbeitete. Laut einem Bericht, den seine Frau Melissa für den Huffington Post verfasste, löschte er die Einladung, weil er sie für eine Spam-Nachricht hielt. "Ich habe eine SMS bekommen, aber ich dachte, es sei Spam", gab er seiner Frau gegenüber zu. Melissa war fassungslos und erinnerte sich daran, wie sehr sie die Feier geliebt hätte – allein schon wegen des musikalischen Rahmenprogramms: "Ich hätte natürlich liebend gern die musikalischen Gäste erlebt. Ich meine ... Stevie Nicks sollte spielen!" Ähnliches erlebte BBC-Moderator Greg James (40): Er hatte die digitale Einladung zwar angenommen, zweifelte aber noch auf dem Flug nach New York, ob alles mit rechten Dingen zugeht. "Wir dachten, wir haben vielleicht diese große Reise für nichts gemacht", gestand er seinen Radiohörern. Seine Befürchtungen erwiesen sich zum Glück als unbegründet. Auch Maren Morris erzählte in der SiriusXM-Show "The Morning Mash Up", dass sie die Einladung zunächst für eine Betrugs-SMS gehalten und die Nummer sogar blockiert hatte: "Ich war so: 'Ich blockiere das', weil es keine Möglichkeit gibt, dass sie eine Einladung per SMS schicken würden." Am Ende fand sie jedoch den Weg zur Hochzeit.

Taylor und Travis hatten ihre Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht, nachdem der Footballstar der Kansas City Chiefs mehrfach bei ihren Konzerten der "Eras Tour" aufgetaucht war. Die Sängerin, die am 13. Dezember 1989 in Pennsylvania geboren wurde, ist für ihre detailverliebten Easter Eggs und überraschenden Ankündigungen bekannt. Die Wahl, Hochzeitseinladungen als schlichte SMS zu versenden, passte da offenbar so gut ins Bild, dass selbst enge Bekannte nicht daran glauben wollten.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

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Instagram / its.shish_ Die Einladungskarte von Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026