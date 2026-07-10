Normaler Job? Das hat Samira Yavuz vor TV-Karriere gemacht

Eigentlich kennt man Samira Yavuz (32) aus dem Reality-TV – doch bevor die Karriere vor der Kamera begann, hat der Realitystar ganz andere Jobs gemacht. In ihrer jüngsten Podcast-Folge von "Main Character Mode" sprach sie nun offen über ihre Zeit vor dem TV-Ruhm. Auslöser war eine Diskussion in den sozialen Netzwerken: Nachdem Samira online einen Staubsauger der Marke Hyla gezeigt hatte, warfen ihr Nutzer vor, bezahlte Werbung zu machen und "doppelt abzukassieren". Die Realitystar stellte klar: "Es war keine Werbung, ich wollte nur sagen, dass ich das Teil unfassbar gefeiert habe." Die Reaktionen nahm sie zum Anlass, um ihren Followern zu erzählen, was sie vor ihrer TV-Karriere beruflich auf die Beine gestellt hat.

Samira verriet, dass sie eine Ausbildung bei der Drogeriemarktkette DM absolviert hat – "Ich war eine DM-Maus", sagte sie im Podcast lachend. In Neuwied arbeitete sie sich bis zur stellvertretenden Filialleiterin hoch und begleitete sogar die Eröffnung einer neuen Filiale. Parallel dazu büffelte sie für ihren Handelsfachwirt, den sie in Bonn ablegte. Eine besonders stressige Phase, wie sie zugab: "Ich hasse alles, was mit Schule und Lernen zu tun hat." Ihr bester Freund half ihr damals mit einem ungewöhnlichen Deal über die Runden – bestand sie die Prüfungen, würde sie sich die Prüfungsnummer tätowieren lassen. Sie schaffte es. "Seitdem habe ich 146 ganz fett und breit auf meinem Fuß stehen. Die erinnert mich immer dran, dass Unschaffbares möglich ist", erzählte sie. Nach ihrer Zeit bei DM jobbte Samira außerdem noch zwei bis drei Jahre in der Nachtgastronomie. Vor ihrer Ausbildung absolvierte sie sogar ein Studium der Kartographie und Geomedientechnik, doch ihr war bewusst, dass sie damit später nicht in dem Job bleiben möchte, der dafür vorgesehen war.

Heute ist Samira als Content-Creatorin und Realitystar aktiv, reflektiert aber auch offen über die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit. Im Podcast sprach sie darüber, dass sie für ihren Job nicht mit Handy oder Schnittprogrammen auf die Welt gekommen sei, und lobte die Selbstbestimmtheit, die ihr das Content-Erstellen biete – gleichzeitig thematisierte sie auch den Druck, der mit Social Media einhergeht. In der Vergangenheit hat Samira zudem verraten, dass sie sich grundsätzlich vorstellen könnte, wieder vor die TV-Kameras zu treten, auch wenn die Distanz zu ihren zwei Kindern dabei für sie eine große emotionale Hürde darstellt.

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea, Oktober 2025