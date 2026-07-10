Leonardo DiCaprio und Vittoria radeln romantisch durch NYC

Bei sommerlichen Temperaturen haben Leonardo DiCaprio (51) und seine Freundin Vittoria Ceretti (28) am Mittwoch gemeinsam eine entspannte Fahrradtour durch New York City gemacht. Das Paar, das seine Beziehung normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, radelte nebeneinander durch das Treiben der Millionenmetropole und genoss dabei die frische Luft. Der Schauspieler erschien dabei ganz lässig in dunklen Cargo-Shorts und einem weißen T-Shirt, wie Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Seinen Look rundete er mit einer Kappe, Sonnenbrille und einer Gesichtsmaske ab, die locker unter seinem Kinn baumelte. Vittoria setzte hingegen auf ein knallrotes Tanktop, Jeans und schwarze Flip-Flops. Eine weiße Strickjacke hatte sie sich über die Schultern gelegt, dazu trug sie eine goldene Kette und eine Sonnenbrille.

Für das Paar, das seine Romanze üblicherweise aus den Schlagzeilen heraushält, war der gemeinsame Ausflug eine seltene öffentliche Gelegenheit. Zuletzt wurden Leonardo, der diesmal ernstere Absichten zu haben scheint, und Vittoria zusammen beim FIFA World Cup gesichtet, wo sie nach dem US-Sieg gegen Paraguay gemeinsam eine Afterparty im Edelrestaurant Alba feierten. Im März hatten sie gemeinsam die Oscars in Hollywood besucht. Schon davor, im Februar, verbrachten sie den Valentinstag auf einem Date in einem Thai-Restaurant in Los Angeles.

Die beiden sollen sich einst in Mailand kennengelernt haben – das verriet Vittoria im vergangenen Jahr in einem Interview mit Vogue France, ohne ihren Freund dabei namentlich zu erwähnen. In demselben Gespräch erklärte das Model auch, warum es ihr auf die Nerven gehe, stets nur als jemandes Freundin wahrgenommen zu werden: "Sobald man mit jemandem zusammen ist, der mehr Follower hat als man selbst, wird man zur 'Freundin von' – oder 'Freund von', für die Männer genauso", sagte sie dem Magazin. "Und das kann unglaublich nervig sein." Kurz nach den Anfängen ihrer Verbindung im Sommer 2023 soll Leonardo laut einem Insider des Magazins Us Weekly "vollkommen vernarrt" in Vittoria gewesen sein. Aktuell freut sich der Schauspieler auf das nächste große Filmprojekt: Er dreht gemeinsam mit Regisseur Martin Scorsese (83) den Psycho-Horrorfilm "What Happens At Night".

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Collage: Getty Images, Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti

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Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026

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Getty Images Vittoria Ceretti bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles