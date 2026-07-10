Liebesgerüchte: Mbappé und Ester Expósito wirken verliebt

Fußballstar Kylian Mbappé (27) sorgt dieser Tage nicht nur auf dem Platz für Aufsehen. Der 27-jährige französische Nationalspieler soll Just Jared zufolge seit einiger Zeit die Schauspielerin Ester Expósito (26) an seiner Seite haben. Die beiden wurden mehrfach zusammen in Paris gesichtet – und zeigten zuletzt sogar öffentlich Zärtlichkeiten füreinander. Ob Ester auch beim gestrigen WM-Achtelfinale gegen Marokko im Stadion war, ist allerdings nicht bekannt. Frankreich setzte sich mit 2:0 durch und steht damit im Viertelfinale.

Den Anfang der Spekulationen machte die Pariser Fashion Week im März dieses Jahres: Kylian und Ester wurden dabei beobachtet, wie sie gemeinsam in dasselbe Auto stiegen – was prompt Gerüchte über eine mögliche Romanze auslöste. Im April folgten weitere Fotos der beiden zusammen. Endgültig entfachten aber Urlaubsbilder vom Mai die Gerüchteküche: Das Duo wurde auf einer Yacht vor Ibiza gesichtet und soll dort ganz offen Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Offiziell bestätigt haben Kylian und Ester ihre Beziehung bisher nicht.

Ester ist vor allem durch ihre Rolle in der spanischen Netflix-Serie "Elite" bekannt, in der sie die Figur Carla verkörperte. Kylian wiederum ist aktuell mit der französischen Nationalmannschaft bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aktiv und gilt als einer der besten Fußballspieler der Welt. Zuletzt spielte er für Real Madrid, nachdem er zuvor jahrelang für Paris Saint-Germain auf Torejagd gegangen war.

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Collage: Getty Images, Getty Images Kylian Mbappé und Ester Expósito, Collage

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Getty Images Kylian Mbappé, Fußballstar

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Getty Images Ester Expósito, Schauspielerin