Comedyserie "Hacks" bricht Rekord mit 24 Emmy-Nominierungen

Die Comedy-Serie "Hacks" hat bei den Emmy-Nominierungen Geschichte geschrieben: Mit 24 Nennungen in der Kategorie Comedyserien hat sie mehr Nominierungen eingeheimst als je eine andere Produktion zuvor in dieser Kategorie. Damit ließ "Hacks" die bisherigen Rekordhalter "The Bear" und "The Studio" hinter sich. Die Nominierungen für die 78. Emmy-Awards wurden im Wolf Theatre von Emmy-Preisträgerin Liza Colón-Zayas sowie Jeff Hiller und dem Vorsitzenden der Television Academy, Cris Abrego, bekanntgegeben.

Neben "Hacks" dürfen sich auch zahlreiche andere Stars über Nominierungen freuen. Steve Carell (63) geht für seine Rolle in "Rooster" ins Rennen, Jamie Lee Curtis (67) hofft mit ihrer Performance in "The Bear" auf eine Auszeichnung und Michelle Pfeiffer (68) ist für ihre Darstellung in "Only Margo" nominiert. Ebenfalls im Rennen ist Matthew Rhys (51) für seine Rolle in "Widow's Bay" – die Apple-TV-Serie holte auf Anhieb 19 Nominierungen. Die 78. Emmy-Awards sollen am 14. September verliehen werden.

"Hacks" erzählt die Geschichte einer erfahrenen Komikerin und einer jungen Autorin, die gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Comedy-Business navigieren. Bereits in den vergangenen Jahren war die Serie ein Liebling der Emmy-Jury: In der dritten Staffel konnten die Macher zuletzt besonders viele Ehrungen einsammeln, und die Hauptdarstellerin Jean Smart (74) hatte die Serie mit ihrer Performance maßgeblich geprägt. Auch "The Bear", das ebenfalls zu den Favoriten zählt, hatte in den Vorjahren Rekorde aufgestellt und gilt damit als einer der schärfsten Konkurrenten in diesem Auszeichnungszyklus.

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Getty Images Jean Smart posiert bei der "Hacks"-Premiere 2022 in Los Angeles

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Getty Images Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Ella McCay" in Hollywood

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Imago Michelle Pfeiffer und Elle Fanning in der Apple-TV+-Serie "Only Margo" (2025)