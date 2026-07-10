Nach 21 Jahren: Justin Verlander beendet Profi-Karriere

Justin Verlander (43) zieht einen Schlussstrich unter seine beeindruckende Baseballkarriere – und zwar genau dort, wo alles begann: in Detroit. Der Pitcher der Detroit Tigers verkündete nun über einen emotionalen Brief auf der Plattform X, dass die laufende MLB-Saison seine letzte sein wird. Nach 21 Jahren in der Profiliga will der Superstar im Herbst endgültig seine Karriere beenden. Justin erklärte, er habe immer nur so lange spielen wollen, wie er seinem eigenen Leistungsanspruch gerecht werden könne.

In dem langen Statement auf X beschreibt Justin, dass ihn die aktuelle Saison körperlich wie mental so stark gefordert habe wie keine zuvor. Der Pitcher ist der älteste aktive Spieler der Liga und wurde von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, kam in diesem Jahr nur zu einem einzigen Start. Parallel zu der Rücktrittsverkündung ehrte ihn MLB-Commissioner Rob Manfred als All Star Legend Pick für das diesjährige All-Star-Game in Philadelphia, es ist Justins zehnte Teilnahme am Midsummer Classic. In seiner Botschaft blickt der Sportler auf seine größten Meilensteine zurück: drei Cy-Young-Awards, ein MVP-Titel und zwei World-Series-Ringe mit den Houston Astros, die seine Karriere krönen. An seine Fans richtet er die Worte: "Es war ein Privileg, das Feld mit euch zu teilen", wie People aus seinem Brief zitiert.

Privat schlägt Justin nun ein neues Kapitel auf. Der Pitcher betont in seinem Statement, wie wichtig ihm seine Familie bei dieser Entscheidung war. Besonders seine Frau Kate Upton (34), mit der er zwei Kinder hat, hebt er dabei hervor. "Danke, dass du in jeder Saison, bei jeder Reha und in jedem Hoch und Tief an meiner Seite gestanden hast. Ich hätte das ohne dich nicht geschafft", schreibt er laut ESPN über das Model. Justin spricht auch darüber, was ihm der Sport außerhalb der rein sportlichen Erfolge gegeben habe: Disziplin, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich immer wieder anzupassen. Wie genau sein Leben nach dem letzten Pitch aussehen wird, verrät er noch nicht – fest steht für ihn nur eines: "Es ist Zeit für das nächste Kapitel."

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Getty Images Baseballstar Justin Verlander

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Getty Images Kate Upton und Justin Verlander bei einem Baseballspiel

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Getty Images Kate Upton in Italien, 2019