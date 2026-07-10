Travis Kelce entschied im Podcast, Taylor heiraten zu wollen

Fünf Tage nach seiner prunkvollen Hochzeit mit Taylor Swift (36) hat Travis Kelce (36) zum ersten Mal über das emotionale Ereignis gesprochen. Der Footballstar und die Sängerin hatten sich im Madison Square Garden in New York City das Jawort gegeben – einem der bekanntesten Veranstaltungsorte der Welt. Nun meldete sich Travis zu Wort und gewährte dabei überraschend persönliche Einblicke: Der 36-Jährige verriet laut Daily Mail Details darüber, wie genau sein Heiratsantrag an Taylor abgelaufen war – und sorgte damit erneut für weltweites Aufsehen.

Besonders bemerkenswert: Travis verriet, dass er Taylor ausgerechnet am Tag ihres gemeinsamen Podcast-Drehs einen Heiratsantrag machen wollte. Während sie im August 2025 die Folge von "New Heights" aufnahmen, habe er die ganze Zeit nur einen Gedanken im Kopf gehabt: "Während der gesamten Aufnahme dachte ich nur: Ich werde diese Frau direkt danach fragen, ob sie mich heiratet." Während Taylor vor den Mikrofonen saß, bereitete ein Team bereits heimlich den Garten seines Hauses für den Antrag vor. Unmittelbar nach den Aufnahmen ging Travis schließlich auf die Knie – ein Moment, den er heute als eine seiner schönsten Erinnerungen an den Podcast bezeichnet.

Auf den romantischen Antrag folgte wenige Monate später die glamouröse Hochzeit im Madison Square Garden. Das berühmte Stadion wurde dafür in eine aufwendige Gartenkulisse verwandelt und empfing rund 1.000 prominente Gäste. Trotz der spektakulären Feier legten Taylor und Travis besonderen Wert auf persönliche Momente: Wie bereits berichtet, verzichteten sie auf vorgefertigte Ehegelübde und schrieben stattdessen ihre Versprechen handschriftlich in kleine Bücher, die sie sich während der Trauung gegenseitig vorlasen.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025