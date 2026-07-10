Ohne Lappen: Anne Wünsche gönnt sich eine pinke Luxuskarre

Anne Wünsche (34) hat sich ein neues Luxusauto gegönnt – und was für eines. Die Influencerin präsentierte ihren Followern auf Instagram jetzt einen glitzernden pinkfarbenen AMG-Mercedes, dessen Neupreis bei rund 100.000 Euro liegt. Der Haken an der Sache: Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht besitzt gar keinen Führerschein. Auf Mallorca, wo Anne seit einiger Zeit lebt, sorgt die auffällige Luxuskarosse für Gesprächsstoff – schließlich prangt ihr Name in großen Lettern am Seitenflügel des Wagens.

Angesichts des fehlenden Führerscheins hagelte es Kritik aus der Community – doch Anne lässt das kalt. In ihrer Social-Media-Story konterte sie die Reaktionen gelassen: "Wer sagt denn, dass ich mir ohne Führerschein kein neues Auto holen kann? Wo steht diese Regel?" Und weiter: "Ich kann mir doch trotzdem mein Traumauto holen. Was spricht denn dagegen? Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir einfach einen Traum erfüllt – ohne Führerschein." Hinter das Steuer setzen wird sie sich trotzdem nicht. Dreimal soll sie eigenen Angaben zufolge bereits versucht haben, den Führerschein zu machen – ohne Erfolg. "Ich bin die perfekte Beifahrerin. Ich sehe mich nicht hinter dem Steuer. Ich würde einen Unfall bauen", erklärte sie. Fahren wird stattdessen ihre persönliche Assistentin.

Dass die Sonderlackierung des glitzernden Autos allein zwischen 25.000 und 50.000 Euro gekostet haben soll, dürfte für Anne kein allzu großes Problem sein. Die Dreifachmama verdient ihr Geld unter anderem auf der Plattform OnlyFans, wo ein einzelner Post Berichten zufolge bis zu 5.000 Euro einbringen soll. Vor rund zwei Monaten legte Anne auch bei ihren Einnahmen die Karten auf den Tisch. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, nannte sie konkrete Zahlen: Über OnlyFans und BestFans kämen bei ihr zusammen rund 300.000 Euro im Monat rein. Allein auf OnlyFans habe sie sich eine Untergrenze von 160.000 Euro gesetzt, in besonders aktiven Monaten könnten es sogar 180.000 Euro werden.

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Instagram / denys_sirotkin Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / denys_sirotkin Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026