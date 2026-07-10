Konflikt: Cathy Hummels zeigt Partner ihrer Schwester an

Für Cathy Hummels (38) kommt ein mutmaßlicher Verrat aus dem engsten Familienkreis: Die Moderatorin hat Duc Anh N., den Lebensgefährten ihrer Schwester Vanessa Fischer, angezeigt. Wie Bild exklusiv berichtet, ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg nun gegen den 35-Jährigen wegen möglicher Datenveränderung und Computersabotage. Der Vorwurf: Er soll im Mai 2026 E-Mails sowie das LinkedIn-Profil von Cathy unerlaubt gelöscht haben. Die Ermittlungen führt die Zentralstelle Cybercrime Bayern gemeinsam mit dem Kriminalfachdezernat 12 des Polizeipräsidiums München.

Cathy hatte Duc Anh N. zuvor vertraut – der Mann arbeitete zeitweise für sie und kümmerte sich laut Bild um den Account ihrer Agentur "Events bei CH" sowie um die Erstellung von Social-Media-Content. Dadurch hatte er Zugang zu sensiblen Daten, darunter Passwörter für E-Mail- und LinkedIn-Account. Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg erklärte gegenüber dem Medium: "Es besteht deshalb der Anfangsverdacht der Datenveränderung und der Computersabotage." Am 25. Juni wurden sowohl eine Münchner Agentur als auch die Wohnung des Beschuldigten im Landkreis München durchsucht. Duc Anh N. ließ eine Anfrage zu den Vorwürfen zunächst unbeantwortet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Cathy selbst äußerte sich auf Bild-Nachfrage zurückhaltend: "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu einem laufenden Ermittlungsverfahren nicht öffentlich äußern werde. Aus Respekt vor den Ermittlungen und den beteiligten Behörden werde ich den Sachverhalt derzeit nicht kommentieren."

Besonders brisant an der ganzen Situation: Duc Anh N. ist nicht nur der Lebensgefährte von Cathys Schwester Vanessa – er ist auch der Vater von Cathys Nichte. Gemeinsam mit Vanessa lebt er im früheren Elternhaus der Familie in Unterschleißheim. Seit der Anzeige herrscht zwischen den Schwestern Funkstille. Cathy ist selbst Mutter eines Kindes und wurde als Ex-Frau von Fußballweltmeister Mats Hummels (37) bekannt, von dem sie seit einigen Jahren getrennt ist.

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Vanessa Fischer und Cathy Hummels in Berlin

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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