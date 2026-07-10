Robert Downey Jr. verzögert "Sherlock Holmes 3"-Dreharbeiten

Fans von "Sherlock Holmes 3" müssen weiter auf den lang ersehnten dritten Teil der Filmreihe warten. Drehbuchautor Chris Brancato hat nun gegenüber The Direct bestätigt, dass das Drehbuch zum Krimi-Sequel mit Robert Downey Junior (61) fertig sei – der Entwurf liege vollständig in der Schublade. Dennoch bleibt offen, ob der Film jemals realisiert wird, denn das Hauptproblem bleibe weiterhin das gleiche: der "sehr volle Terminkalender" des Hauptdarstellers.

Trotz seiner eigenen Bereitschaft, das Projekt anzugehen, dämpfte Chris die Erwartungen der Fans deutlich. Man könne einfach nicht sicher sein, ob der Film am Ende tatsächlich zustande komme. "Wir müssen warten und sehen, wie sich die Dinge entwickeln", so der Drehbuchautor. Im Marvel Cinematic Universe hingegen geht es für Robert deutlich zügiger voran: In "Avengers: Doomsday", der am 16. Dezember 2026 in die Kinos kommt, schlüpft er in die Rolle des Doctor Doom. An seiner Seite stehen unter anderem Chris Hemsworth (42), Florence Pugh (30), Anthony Mackie (47) und Tom Hiddleston (45).

Bereits in der Vergangenheit war "Sherlock Holmes 3" immer wieder Gesprächsthema. Roberts Ehefrau und Produzentin Susan Downey (52) hatte zuletzt mit dem Filmportal Collider über mögliche inhaltliche Ideen gesprochen – darunter den Vorschlag, das neue Abenteuer erstmals in den USA statt in Europa spielen zu lassen. Seit dem zweiten Teil "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" aus dem Jahr 2011 warten Fans nun schon seit rund 15 Jahren auf eine Fortsetzung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Downey Junior, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress/Collection Christophel/Sherlock Holmes - Spiel im Schatten Jude Law und Robert Downey Jr. in einer Filmszene aus "Sherlock Holmes – Spiel im Schatten"

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Downey, Produzentin