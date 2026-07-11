US-Serien-Darsteller Randolph Mantooth stirbt mit 80 Jahren

Traurige Nachrichten aus den USA: Randolph Mantooth, der in den 1970er-Jahren durch seine Rolle als Feuerwehrmann und Sanitäter Johnny Gage in der NBC-Serie "Emergency!" bekannt wurde, ist tot. Der Schauspieler starb am 9. Juli im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Ventura, Kalifornien. Sein Bruder Donald Mantooth bestätigte den Tod gegenüber The Hollywood Reporter. Randolph hatte demnach jahrelang gegen verschiedene Krebserkrankungen gekämpft, darunter auch Kehlkopfkrebs. Donald gab an, sein Bruder sei "immer dünner und dünner" geworden, bevor er der Krankheit erlag. In seinen letzten Stunden war er von Freunden und seiner Familie umgeben. Er hinterlässt seine Ehefrau Kristen und seine Geschwister.

Neben seiner Paraderolle in "Emergency!" war Randolph auch in mehreren Seifenopern zu sehen, darunter "Loving", "General Hospital", "One Life to Live" und "As the World Turns". Seine Karriere begann er bereits in den frühen 1970er-Jahren mit Gastauftritten in populären Serien wie "The Virginian" und "Adam-12". Der große Durchbruch gelang ihm schließlich mit "Emergency!", das im Januar 1972 als Midseason-Ersatz startete und insgesamt fünf Staffeln lang lief. In der Serie spielte er gemeinsam mit Kevin Tighe, der seinen Partner Roy De Soto verkörperte, sowie Robert Fuller, Julie London und Bobby Troup.

"Emergency!" hatte einen besonderen Einfluss auf die Wahrnehmung des Rettungsdienstes in der US-amerikanischen Öffentlichkeit, da die Show in einem nahezu dokumentarischen Stil gedreht wurde. Randolph selbst soll sich dabei stark für das Rettungswesen engagiert haben. Schauspielerin Rena Sofer, die "Emergency!" ebenfalls liebte, verabschiedete sich auf Instagram emotional von ihm. Auch in der Musikwelt hinterließ er Spuren: Die Rockband The Tubes erwähnte ihn 1975 namentlich in ihrem Song "What Do You Want From Life?", in dem ein persönlich signiertes Foto von "Randy Mantooth" als erstrebenswertes Gut aufgelistet wurde.

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Imago Bei der Hollywood Show 2017 im Westin LAX: Randolph Mantooth

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Imago Randolph Mantooth in Uniform der Serie "Emergency!" (1976)

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Getty Images Randolph Mantooth bei der Broadway-Premiere von "The Play What I Wrote" im Lyceum Theatre, New York, 30. März 2003