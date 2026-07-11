Reality-TV-Star Melody Haase bereut ihren OnlyFans-Content

Realitystar Melody Haase (32) spricht jetzt offen über eine Phase in ihrem Leben, die sie heute am liebsten ungeschehen machen würde. In einem Interview mit dem Playboy blickt die ehemalige DSDS-Kandidatin auf ihre Zeit auf der Plattform OnlyFans zurück, auf der sie rund um das Jahr 2020 aktiv war. Die Sängerin erzählt, dass es "eine Fehlentscheidung" war, OnlyFans zu machen, und sie viel dafür bezahlt hat, die freizügigen Aufnahmen aus dem Netz verschwinden zu lassen. "Ich habe sehr viel investiert, um diese Bilder aus dem Internet zu entfernen und dieses Kapitel einfach hinter mir zu lassen", erklärt sie im Interview.

Im Gespräch mit dem Männermagazin schildert Melody ausführlich, wie es überhaupt dazu kam, dass sie bei OnlyFans einstieg. Sie habe sich damals den Traum erfüllen wollen, eine Zeit lang in den USA zu leben, und gleichzeitig Geld für eine zweite Po-OP gebraucht. Auf der Plattform verdiente sie nach eigenen Worten sehr gut – mit Folgen. "Dadurch, dass ich sehr schnell sehr viel Geld verdient habe, habe ich dann den Bezug zur Realität verloren", gibt die Realitybekanntheit zu. Erst später sei ihr klar geworden, worauf sie sich tatsächlich eingelassen hatte. "Mir wurde zu spät bewusst, dass OnlyFans der Einstieg in die Porno-Branche ist", sagt sie rückblickend.

Heute zieht Melody für sich eine klare Grenze zu dieser Zeit und betont im Playboy-Interview, dass sie sich optisch bewusst neu erfunden habe. Ihr Wechsel zu einer blonden Mähne sei Teil dieses Neuanfangs gewesen. "Ich möchte nicht mehr so aussehen wie die Frau mit diesem Content", erklärt die Musikerin. Gleichzeitig stellt die TV-Persönlichkeit klar, dass sie anderen ihre Entscheidungen nicht absprechen will: Jeder müsse für sich selbst entscheiden, ob er mit solchen Inhalten leben könne. Für Melody, die vergangenes Jahr mit ihrer 30-Kilo-Abnahme für Schlagzeilen sorgte, steht jedoch fest, dass sie mit diesem Kapitel abgeschlossen hat und ihren Fokus auf andere Projekte und ihr persönliches Wohlbefinden legen möchte.

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IMAGO / BOBO Melody Haase, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star

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ActionPress / AEDT Melody Hasse im Februar 2025