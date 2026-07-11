Jamie-Lynn Sigler spricht offen über ihre Multiple Sklerose

Jahrelang verbarg sie ihre Diagnose – jetzt spricht Jamie-Lynn Sigler (45) offener denn je über ihre Multiple Sklerose. Die Schauspielerin, die als Teenager die Rolle der Meadow Soprano in der Kultserie "The Sopranos" spielte, wurde bereits mit 20 Jahren mit der Krankheit diagnostiziert. Heute, mit 45 Jahren, fühlt sie sich endlich bereit, ihre Geschichte zu teilen. Beim Launch-Event für den neuen iHeartMedia-Podcast "Waking Up with Ryan" in Brooklyn erzählte sie, wie weit sie inzwischen gekommen ist: "Es ist ehrlich gesagt surreal, weil ich an die Version von mir aus früheren Jahren denke. Dieses Mädchen hätte nie geglaubt, dass ich die Frau werden würde, die ich heute bin – dass ich mich wohl, sicher und stolz fühle, meine Wahrheit zu teilen", sagte sie gegenüber dem Magazin Ok!.

Neben dem Podcast "MeSsy", den sie gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Christina Applegate (54) moderiert, veröffentlichte Jamie-Lynn im Mai auch ihre Memoiren mit dem Titel "And So It Is...: A Memoir of Acceptance and Hope". Das Schreiben des Buches sei das Bedeutendste gewesen, was sie je getan habe, erklärt sie: "Mein Buch zu schreiben ist das, worauf ich in meinem ganzen Leben am meisten stolz bin. Es ist das Härteste, woran ich je gearbeitet habe. Ich weiß, dass es etwas ist, das ich tun musste." Einen großen Anteil an ihrer Entwicklung schreibt sie dabei dem Coach Ryan Weiss zu. "Er hat mir beigebracht, die Welt anders zu betrachten. Er war wie ein Leuchtturm für mich in meinem gesamten Erwachsenenleben", so Jamie-Lynn über ihren langjährigen Wegbegleiter.

Jamie-Lynn lernte Weiss nach eigenen Angaben in einer der schwersten Phasen ihres Lebens kennen. Die Schauspielerin hatte in ihren Zwanzigern nicht nur mit ihrer MS-Diagnose zu kämpfen, sondern durchlebte in dieser Zeit auch eine turbulente Scheidung. Heute ist sie mit dem früheren Baseballspieler Cutter Dykstra verheiratet und hat mit ihm zwei Söhne. Auf die Frage, was ihr die Arbeit mit Weiss gebracht habe, antwortete sie: "Eine der wichtigsten Dinge, die Ryan mir je beigebracht hat, ist, dass Schmerz ein Teil des Menschseins ist. Keiner von uns kann ihm entkommen. Aber das Leiden entsteht durch die Geschichte, die wir uns selbst über unseren Schmerz erzählen."

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler im August 2019

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Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler bei den Texas Film Awards 2025 in Austin