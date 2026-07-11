Diese Stars hatten Gastauftritte in "The Big Bang Theory"

Über zwölf Staffeln und 279 Episoden hinweg entwickelte sich The Big Bang Theory zu einer der beliebtesten Sitcoms aller Zeiten – und zog dabei ein beeindruckendes Aufgebot an Gaststars an, wie People zurückblickt. Rund um das Kernensemble mit Jim Parsons (53) als Sheldon, Kaley Cuoco (40) als Penny und Johnny Galecki (51) als Leonard tauchten im Laufe der Jahre unzählige Promis auf: von Hollywoodlegenden über Sportstars bis hin zu Ikonen der Science-Fiction-Welt. Mayim Bialik (50), die Amy Farrah Fowler verkörperte, verriet gegenüber Talkshow-Host Stephen Colbert (62), welche Gäste sie besonders begeistert haben. "Mark Hamill war ziemlich aufregend", schwärmte sie. "Und Bob Newhart – ich bin mit 'Newhart' aufgewachsen, das war eine meiner frühen Komödien-Inspirationen."

Die Gastliste liest sich wie ein Who's who der Unterhaltungsbranche. James Earl Jones (†93) und Carrie Fisher (†60) trafen in der Staffel-7-Episode "The Convention Conundrum" aufeinander – und Jones enthüllte in einem Interview mit IGN, dass er Fisher vorher nie persönlich getroffen hatte, da er Darth Vader nur seine Stimme geliehen hatte. In Staffel 12 versammelte William Shatner (95) als er selbst eine illustre Runde für eine Dungeons-&-Dragons-Partie – mit dabei waren Joe Manganiello (49), Kareem Abdul-Jabbar (79) und Kevin Smith (55). Manganiello, der echte D&D-Leidenschaft mitbrachte, erklärte in einem Interview hinter den Kulissen: "Ich war der Achtjährige, der einen Barbaren spielte und dann 30 Jahre lang ins Fitnessstudio ging, um selbst einer zu werden." Shatner selbst hatte zuvor mehrere Anfragen der Macher abgelehnt, wie er 2016 gegenüber Digital Spy erklärte: "Ich hatte mehrere Gespräche mit den Machern, und was sie von mir wollten, schien nicht ganz richtig zu sein."

Physik-Genie Stephen Hawking (†76) absolvierte insgesamt sieben Auftritte in der Serie, bevor er 2018 verstarb. Serien-Miterfinder Bill Brady schilderte gegenüber The Hollywood Reporter, wie unwahrscheinlich das zunächst erschien: "Wenn die Leute uns fragten, wer ein 'Traumgaststar' für die Show wäre, haben wir immer gescherzt und gesagt Stephen Hawking, weil wir wussten, dass das astronomisch unwahrscheinlich ist." Mark Hamill wiederum trat im Staffel-11-Finale als Trauungsredner bei Sheldons und Amys Hochzeit auf – Showrunner Steve Holland verriet The Hollywood Reporter, dass Hamill das Drehbuch bei seiner Zusage noch gar nicht gesehen hatte. Den krönenden Abschluss lieferte schließlich Buffy-Star Sarah Michelle Gellar (49), die im Serienfinale neben Raj saß. "Ich bekam den Anruf und sie sagten: 'Du warst so ein wiederkehrender Gag in der Show, möchtest du uns helfen, sie zu beenden?'", erinnerte sie sich 2021 gegenüber TV Insider. "Ich war geehrt, Teil davon zu sein."

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Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast, August 2013

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Instagram / melissarauch Melissa Rauch und Bob Newhart, "The Big Bang Theory"-Stars

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Jemal Countess / Getty Images Stephen Hawking in NYC