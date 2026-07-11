Sci-Fi-GoT: "Dune: Prophecy" erobert die Streamingcharts

Sci-Fi-Fans rüsten sich für das große Kino-Finale: Kurz vor dem Start von Dune 3 im Dezember schießt die Serie "Dune: Prophecy" völlig unerwartet in den Streaming-Charts nach oben. Auf HBO Max gehört das Format aktuell zu den meistgestreamten Serien und legt damit ein echtes Comeback hin, obwohl die Show schon seit zwei Jahren online ist. Viele Zuschauer nutzen die epische Sci-Fi-Saga jetzt offenbar, um sich auf den neuen Film mit Timothée Chalamet (30) einzustimmen und noch tiefer in das Universum rund um Paul Atreides einzutauchen.

Inhaltlich geht "Dune: Prophecy" weit vor die Kinofilme zurück, wie Kino.de berichtet: Die Geschichte spielt rund 10.000 Jahre vor den Ereignissen, die Fans aus den Blockbustern kennen. Im Mittelpunkt stehen zwei Schwestern, die sich in einem Geflecht aus Machtspielen, religiösen Intrigen und gefährlichen Allianzen behaupten müssen. Auf ihrem Weg werden die beiden zu einflussreichen Strippenzieherinnen und legen den Grundstein für die späteren Konflikte im Dune-Universum. Obwohl nicht alle Kritiker restlos überzeugt waren, fällt das Echo insgesamt positiv aus: Auf Rotten Tomatoes kommen etwa zwei Drittel der professionellen Stimmen zu einem wohlwollenden Urteil. Viele Fans ziehen dabei Vergleiche zu Game of Thrones.

Für Fans ist außerdem klar: Die Reise im Serienkosmos geht weiter. "Dune: Prophecy" war von Anfang an als Vorgeschichte angelegt, die vor allem die Welt vertiefen soll, statt zwingend für das Verständnis der Kinoreihe nötig zu sein. Schon früh hatte HBO dem Projekt grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben, inzwischen ist bestätigt, dass Staffel zwei tatsächlich kommt. Der Start ist aktuell grob für 2026 angekündigt.

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Imago Emily Watson in einer Szene aus der HBO-Serie "Dune: Prophecy"

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Jessica Barden in einer Szene aus der HBO‑Serie "Dune: Prophecy"