Ehemalige Miss-Universe-Jamaica-Finalistin stirbt mit 35

Die Welt der Schönheitsköniginnen trauert um LaToya Malcolm. Die ehemalige Miss-Universe-Jamaica-Finalistin ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Die Miss-Universe-Jamaica-Organisation bestätigte die traurige Nachricht am 18. Juli auf Instagram: "Wir trauern um das Ableben der MUJ-Alumna LaToya Malcolm, die stolz am Miss-Universe-Jamaica-Wettbewerb 2024 teilgenommen hat. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Lieben. Ruhe in Frieden, LaToya. Du wirst niemals vergessen werden." Zur Todesursache wurden bisher keine Details bekannt gegeben.

Viele Fans reagieren unter dem Trauerpost mit Beileidsbekundungen. "Sie war so voller Licht, immer fröhlich. Ich kämpfe noch immer darum, zu begreifen, wie das überhaupt möglich sein kann", schreibt ein User in der Kommentarspalte. Auch die amtierende Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry, meldet sich zu Wort und erklärt auf Instagram: "Von LaToya zu hören ist ein großer Verlust für ihre Familie und die breitere Gemeinschaft. Ihre Wirkung wird immer in Erinnerung bleiben und ihre Stimme wird nicht vergessen werden."

Neben ihrer Teilnahme am Miss-Universe-Jamaica-Wettbewerb hatte LaToya auch den Titel Miss Jamaica Bikini International 2024 gewonnen. Abseits der Bühnenwelt war sie als Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Tanzlehrerin tätig – und das mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entertainmentbranche. Erst kurz vor ihrem Tod war sie in der jamaikanischen Morningshow "Smile Jamaica" zu sehen, wo sie ihre Tanzkünste präsentierte.

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Instagram / latoya_officially LaToya Malcolm, Ex-Finalistin der Wahl zur Miss Universe Jamaica

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Instagram / latoya_officially LaToya Malcolm, Januar 2026

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Instagram / latoya_officially LaToya Malcolm, Mai 2026