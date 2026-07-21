Millionär? So groß soll Stefano Zarrellas Vermögen sein

Stefano Zarrella (35) hat sich in den vergangenen Jahren vom Hobbykoch auf Social Media zu einem gefragten TV-Gesicht entwickelt. Mit über 2,6 Millionen Followern auf Instagram sowie einer starken Präsenz auf YouTube und TikTok begeistert der Influencer mit italienischen Wurzeln seine Community regelmäßig mit Rezepten und Food-Content. Im April 2025 startete er dann mit seiner eigenen Kochshow, dem "Sat.1-Fertiggerichte-Check". "Leute, ich kann es gerade selbst nicht glauben, während ich diese Zeilen verfasse. Es hat mit dem Pizza-Rezept meiner Eltern als Video hier angefangen und nun [...] habe ich eine eigene TV-Show im deutschen Fernsehen", schrieb Stefano damals überglücklich. Doch was bringt ihm all das finanziell ein?

Offizielle Zahlen zu seinem Vermögen gibt es nicht. Laut focus.de soll Stefano dank seiner Reichweite jedoch rund 5.000 Euro pro Werbekampagne auf Instagram verlangen können. Hinzu kommen Einnahmen aus seinem Kochbuch, das es bis auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste schaffte, sowie aus dem Verkauf seiner eigenen Kochboxen. Auch sein Engagement als Künstlermanager – unter anderem betreute er DSDS-Star Pietro Lombardi (34) – dürfte seinen Kontostand laut ok! zusätzlich gefüllt haben. Zusammen mit den Gagen für seine TV-Show sowie weiterer Auftritte ergeben sich damit beachtliche und gut gestreute Einnahmequellen.

Neben seinem Erfolg als Foodcreator hat Stefano in den vergangenen Jahren auch in anderen Bereichen auf sich aufmerksam gemacht. 2022 gewann er die "TV total Autoball WM" und sprach für den Animationsfilm "Ciccio" als Synchronsprecher. Außerdem nahm er an Let's Dance teil, hatte einen Gastauftritt in der RTL-Daily Unter uns, war im ZDF-Fernsehgarten zu Gast und spielte in der Kinokomödie "Trauzeugen" mit. Stefano ist der jüngere Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (48) und hat sich längst ein eigenes Standbein aufgebaut. Ob sich sein Vermögen tatsächlich im siebenstelligen Bereich bewegt, bleibt jedoch offen.

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

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Getty Images Stefano und Giovanni Zarrella im September 2024

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator