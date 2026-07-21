Rebel Wilsons "The Deb" wird trotz Rechtsstreit gestreamt

Rebel Wilsons (46) Regiedebüt wird endlich veröffentlicht: Der erste Trailer zur Musicalkomödie "The Deb" ist jetzt geteilt worden – und auch ein digitaler Starttermin steht fest. In den USA wird der Film ab dem 25. August über digitale Plattformen verfügbar sein, in Großbritannien bereits einen Tag früher. Das gab das Filmstudio "Sunrise Films" laut Deadline nun bekannt. Und das, obwohl rund um den Streifen ein juristischer Streit tobt, der den ursprünglich geplanten Kinostart vom 9. April bereits zum Platzen gebracht hatte.

In "The Deb" dreht sich alles um Taylah Simpkins, gespielt von Natalie Abbott – eine herzensgute Farmerin und Außenseiterin in einem kleinen australischen Ort, die den bevorstehenden Debütantenball als ihre große Chance zur Selbstverwirklichung sieht. Ihre schlagfertige Cousine Maeve, gespielt von Charlotte MacInnes, kommt in die Stadt und hat eine klare Meinung zum Ball: Er sei eine "heteronormative Katastrophe". Rebel selbst ist in einer Nebenrolle zu sehen. Der Film feierte seine Premiere als Abschlussfilm des Toronto Film Festivals 2024. Die Originalsongs stammen von Musikerin Meg Washington.

Hinter den Kulissen ist "The Deb" von einem heftigen Rechtsstreit überschattet. Rebel hatte nach der Premiere in Toronto die britischen Produzenten Amanda Ghost, Gregor Cameron und Vince Holden verklagt. Die im Raum stehenden Vorwürfe sind immens: sexuelle Belästigung gegenüber Hauptdarstellerin Charlotte, Veruntreuung von Filmgeldern sowie Einschüchterungen. Ein Gericht wies diese Klagen Anfang des Jahres ab. Ein weiterer Verleumdungsprozess brachte die Situation dann endgültig zum Kippen: Charlotte hat Rebel ihrerseits verklagt, weil sie durch die öffentlichen Vorwürfe ihrer Reputation geschadet worden sei. Der Fall ist nach wie vor nicht ganz abgeschlossen, der Filmstart soll aber kein weiteres Mal verschoben werden.

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Getty Images Rebel Wilson beim Serpentine Summer Party in London, 23. Juni 2026

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Imago Charlotte MacInnes und Rebel Wilson vor Gericht in Sydney

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Getty Images Rebel Wilson bei den Governors Awards 2024