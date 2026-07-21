Er schoss Spanien zum Sieg: Ferran Torres wohl wieder Single

Ferran Torres erlebt derzeit ein echtes Gefühlschaos zwischen Rasen und Romantik: Während der Offensivstar Spaniens seine Mannschaft bei der WM in den USA zum Titel schoss, soll sein Liebesglück mit Martina Hunter zerbrochen sein. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, ging die Beziehung des Fußballers und der Influencerin kurz vor dem WM-Finale in New Jersey gegen Argentinien in die Brüche. Die beiden sollen sich zuvor mehrere Monate gedatet haben – nun heißt es offenbar: Ferran ist wieder solo unterwegs.

Spanische Medien berufen sich auf Reporter Javi de Hoyos, der nähere Details zur angeblichen Trennung liefern will. "Ich habe mit Leuten aus dem Umfeld der beiden gesprochen, und sie bestätigen, dass die Romanze vorbei ist, zumindest vorerst. Ferran genießt derzeit sein Single-Dasein bei der WM", wird der Journalist zitiert. Weder Ferran noch Martina haben die Beziehung jedoch jemals offiziell bestätigt oder sich zur Trennung geäußert. Dennoch verdichten sich die Hinweise: Laut dem Newsportal folgen sich die beiden auf Instagram nicht mehr. Außerdem verbringt Martina aktuell Urlaub auf Bali und feierte den spanischen WM-Triumph dort mit Freunden vor einer Leinwand, statt im Stadion an der Seite des Stürmers zu sitzen.

Zuvor war Ferran mit Sira Martinez liiert – der Tochter von PSG-Coach Luis Enrique. Mit ihr war der Kicker von 2021 bis 2023 zusammen, in einer Zeit, in der Luis auch die spanische Nationalmannschaft trainierte. Nun steht der 26-Jährige laut Medienberichten vor einem möglichen Wechsel von Barcelona zu Paris, wo er wieder täglich auf den Vater seiner Exfreundin treffen könnte. Sportlich läuft es für den Offensivspieler ohnehin rund: In der vergangenen Saison traf er für Barcelona in 33 Liga-Spielen 16 Mal und hatte damit großen Anteil am Meistertitel. Während sich sein Fokus aktuell voll auf Tore, Titel und vielleicht einen Vereinswechsel richtet, verfolgt Martina ihr Leben als Influencerin weiter mit Urlaubsbildern und Lifestyle-Content – nur eben nicht mehr an der Seite des WM-Helden.

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Getty Images Ferran Torres, Nationalspieler Spaniens

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Instagram / martinaa_hunter Martina Hunter, Influencerin

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Getty Images Ferran Torres jubelt über Spaniens Führung im WM-Finale 2026 gegen Argentinien

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