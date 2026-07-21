Gemeinsames Video: Fans hoffen auf Samira-Serkan-Comeback

Auf Instagram verbreiten Samira (32) und Serkan Yavuz (33) gerade beste Urlaubsstimmung – und das als Ex-Paar. Die beiden Realitystars verbringen gemeinsam Zeit in der Türkei und präsentieren ihren Fans dabei eine überraschend harmonische Atmosphäre. In den Videos, die die beiden auf Instagram teilen, wird zusammen gelacht, gegessen und mit den gemeinsamen Töchtern gespielt. Von Zoff oder unangenehmer Stille keine Spur. Kein Wunder also, dass die Fans der beiden in den Kommentaren reihenweise auf ein Liebescomeback hoffen. "Ihr gehört zusammen und diese Videos sind der Knaller", schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Man merkt, ihr liebt euch beide noch."

Dass der Trip überhaupt zustande kam, war eher Zufall. Ursprünglich hatte Samira mit ihrer Mutter verreisen wollen, doch als diese kurzfristig absagen musste, sprang Serkan kurzerhand ein. In ihrem Podcast "Main Character Mode" schwärmt die Realitystar von der gemeinsamen Zeit: "Aktuell ist es ein sehr entspannter und schöner Umgang mit Serkan. Der zeigt sich von der besten Seite, unterstützt mich viel", so Samira, die hinzufügt: "Ich unterhalte mich auch gerne mit ihm." Auch kleine, witzige Szenen teilen die beiden mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story – etwa wenn die zwei gemeinsamen Töchter endlich schlafen und die Eltern das mit einem Freudentänzchen feiern.

Samira und Serkan hatten sich Anfang 2025 getrennt. Hintergrund war ein Betrugsskandal rund um Serkan, der damals für viel Aufsehen sorgte. Gemeinsam sind die beiden Eltern zweier kleiner Töchter. Ihre Beziehung hatten sie einst in der Realityshow-Welt begonnen und waren für ihre Fans lange Zeit ein echtes Traumpaar. Dass sie trotz der turbulenten Trennungsgeschichte nun offenbar so entspannt miteinander umgehen können, sorgt in der Community für große Begeisterung. "Wenn man euch so sieht, hat man das Gefühl, die Welt ist wieder ein bisschen mehr in Ordnung", schreibt ein Fan auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz mit ihren Töchtern, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

Anzeige