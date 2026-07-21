"Eine Legende": Lucy Hale trauert um ihren Vater Preston

Lucy Hale (37) trauert um ihren Vater. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, teilte am Montag auf Instagram die erschütternde Nachricht, dass ihr Vater Preston Hale völlig überraschend gestorben ist. "Ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe, aber mein geliebter Daddy ist am Freitag plötzlich von uns gegangen", schrieb sie in einem langen, bewegenden Abschiedspost, dem sie zahlreiche gemeinsame Fotos hinzufügte.

In ihrem Beitrag zeichnete Lucy ein liebevolles Bild ihres Vaters: "Mein Dad war unglaublich witzig, feinfühlig und durch und durch gütig." Er habe seine Familie, seine Enkelkinder, seine Hunde und seine langjährigen Freunde angebetet, heißt es weiter. Besonders berührt zeigte sich die Schauspielerin darüber, dass ihre ältere Schwester Maggie zufällig zu Besuch bei ihr in Los Angeles war, als die Nachricht vom Tod des Vaters eintraf. "Sie saß keine drei Meter von mir entfernt. Das kann nur Gott und mein Dad eingefädelt haben", schrieb Lucy. Trost findet sie in ihrem Glauben: "Ich weiß, dass mein Dad nicht weg ist – er hat nur eine andere Form angenommen." Ihren Post schloss sie mit den Worten "Du bist eine Legende, Daddy" und bat ihre Follower, auch an ihre Stiefmutter Stacy zu denken, die nun ebenfalls um Preston trauert.

Lucy wurde 1989 in Memphis, Tennessee, geboren und wuchs im Süden der USA auf. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Sängerin tätig. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle in "Pretty Little Liars" bekannt, in der sie jahrelang zu sehen war. Zuletzt sprach sie zudem offen über ihre vierjährige Nüchternheit und den Weg, den sie seitdem gegangen ist. In ihrem Instagram-Post beschrieb sie ihre Beziehung zu ihrem Vater als tiefgehend, wenn auch nicht immer unkompliziert: "Unsere Beziehung hat im Laufe der Jahre viele Formen angenommen, aber durch alles hindurch gab es eine tiefe Seelenverbindung." Besonders tröstlich sei für sie gewesen, dass das letzte gemeinsame Gespräch und der letzte Anruf mit ihrem Vater schön gewesen seien.

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Instagram / lucyhale Lucy Hale mit ihrem Papa

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Instagram / lucyhale Lucy Hale und ihr Vater Preston Hale

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