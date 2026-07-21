Megan Fox kehrt in Fortsetzung von "Jennifer's Body" zurück

Megan Fox (40) hat sich die nächste große Filmrolle gesichert: Die Schauspielerin schlüpft erneut in die Hauptrolle in der lange erwarteten Fortsetzung des freizügigen Kultklassikers "Jennifer's Body". Welche Handlung die Fortsetzung genau erzählen wird, ist bisher allerdings noch unter Verschluss. Klar ist aber, dass Karyn Kusama, die bereits den ersten Film inszenierte, sowie die Drehbuchautorin Diablo Cody (48) auch bei der Fortsetzung Regie führen werden. Der Drehbeginn ist laut Daily Mail für Oktober in Vancouver veranschlagt.

Der Originalfilm aus dem Jahr 2009 handelt von der Highschool-Cheerleaderin Jennifer, die von einer erfolglosen Indie-Rockband in einem missglückten Ritual dem Teufel geopfert wird. Sie ist daraufhin von einem menschenfressenden Dämon besessen, der sich nach und nach ihre männlichen Mitschüler vornimmt und sich von ihnen zu ernähren beginnt. Ihre beste Freundin, gespielt von Amanda Seyfried (40), versucht, sie daran zu hindern. Ob auch sie wieder mit dabei sein wird, ist unklar.

Megan wird von vielen Zuschauern vor allem mit selbstbewussten, scharfzüngigen Figuren verbunden. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihr Rollen sind, in denen Frauen nicht nur Objekt der Begierde sind, sondern aktiv das Geschehen bestimmen. Die Rolle scheint ihr also wie auf den Leib geschrieben. Trotz hochkarätiger Besetzung und dem Einfluss der Juno-Autorin Cody war "Jennifer's Body" bei seinem Kinostart 2009 sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum ein Flop. Inzwischen wurde der Film jedoch neu bewertet und gilt heute, insbesondere unter Horrorfans und Feministinnen, als Kultklassiker. Ob der zweite Teil daran anschließen wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Megan Fox im November 2023

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Getty Images Bei einem Fan-Event zu "Jennifer's Body" in Los Angeles: Megan Fox, Johnny Simmons, Amanda Seyfried und Adam Brody

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Getty Images Megan Fox und Amanda Seyfried, September 2009

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