Nach WM-Triumph: Lamine Yamals Bruder stiehlt ihm die Show

Spanien ist Fußball-Weltmeister 2026! Am 19. Juli besiegte das spanische Nationalteam Argentinien im Finale – und mittendrin: Lamine Yamal (19). Der Fußballstar feierte den Titel ausgelassen auf dem Rasen. Doch einer stahl ihm dabei ganz klar die Show: sein kleiner Bruder Keyne. Kaum ertönte der Schlusspfiff, rannte der Dreijährige in einem roten Spanien-Trikot über den Rasen, sprang Lamine in die Arme und schrie vor Freude. Der Fußballstar hob seinen kleinen Bruder hoch, drückte ihn fest an sich und überschüttete ihn mit Küssen. Die Fotos der beiden, die unter anderem FOX Sports zeigte, verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien.

Doch Keyne war noch nicht fertig: Während die frischgebackenen Weltmeister feierten, schnappte sich der Dreijährige kurzerhand die goldene WM-Trophäe, badete im Konfetti und genoss sichtlich seinen großen Auftritt. Auf dem Rasen waren auch Lamines Freundin, Influencerin Inés García, und seine Familie dabei, die den Triumph gemeinsam mit dem Kicker feierten. Einen besonders emotionalen Moment erlebte Lamine zudem mit seinem Idol Lionel Messi (39): Nach dem Schlusspfiff umarmte er den argentinischen Superstar, den er im Finale bezwungen hatte. Sportlich lief das Finale lange torlos, bis Ferran Torres in der 106. Spielminute in der Verlängerung den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg erzielte.

Schon bei den Spielen zuvor war Keyne immer wieder in den Kameras zu sehen – mal angespannt auf der Tribüne, mal jubelnd am Spielfeldrand. Auch nach dem Halbfinale gegen Frankreich am 14. Juli war ein ähnlicher Moment viral gegangen, als Keyne durch die Ränge des Dallas Stadiums in Arlington, Texas, zu seinem großen Bruder gerannt war und sich fest an ihn schmiegte. Keyne ist der Sohn von Lamines Mutter Sheila Ebana, die nach ihrer Trennung von Lamines Vater Mounir Nasraoui erneut geheiratet hatte und Keyne im September 2022 zur Welt brachte. Dass Keyne nach dem WM-Sieg so ausgelassen mit Lamine feierte, machte die Titelfeier für den Sportler zu einem sehr persönlichen Moment.

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Getty Images Lamine Yamal feiert mit seinem Bruder Keyne den WM-Titel 2026 im New Jersey Stadium

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Getty Images Keyne, Bruder von Lamine Yamal, wird während Spanien gegen Belgien auf dem Stadionbildschirm gezeigt

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Getty Images Lionel Messi und Lamine Yamal vor dem WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien in East Rutherford

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