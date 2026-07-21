Ehrlich: Amy Poehler findet Eislaufen schwerer als gedacht

Amy Poehler (54) und Will Ferrell (59) haben gemeinsam in die Vergangenheit geblickt – und dabei so manche lustige Erinnerung ausgegraben. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Good Hang" sprach Amy mit ihrem langjährigen Kollegen über die Dreharbeiten zur Eislaufkomödie "Blades of Glory" aus dem Jahr 2007. Dabei gestand die Schauspielerin, dass sie sich beim Erlernen des Schlittschuhlaufens ordentlich verschätzt hatte. Sie sei davon ausgegangen, dass es ihr leichtfallen würde – wie jemand, der sich ans Klavier setzt und glaubt, sofort spielen zu können. Die Ernüchterung folgte prompt: "Ich dachte, ich wäre besser darin, und dann war ich so: 'Mist, bin ich nicht'", so Amy im Podcast. Spätestens beim Treffen mit den echten Profi-Eisläufern am Set war beiden klar, wohin die Reise ging: "Wir werden nie, niemals so aussehen, als könnten wir das", erinnerte sie sich.

Will stimmte ihr damals vollständig zu – und auch heute hat er das Schlittschuhlaufen offenbar nicht weiter verfolgt. Seine maßgefertigten Schlittschuhe lagern irgendwo eingepackt. Dafür hat er sich ein ganz besonderes Andenken bewahrt: sein ikonisches rotes Flammenkostüm aus dem Film. "Es hängt in der Garage", verriet er im Podcast – ins Haus habe es seine Frau Viveca nicht gelassen. Amy hingegen gab zu, inzwischen zu nervös zu sein, um wieder auf das Eis zu gehen. Neben "Blades of Glory", der damals mehr als 126,8 Millionen Euro an den Kinokassen einspielte, sprachen die beiden auch über ihren zweiten gemeinsamen Film "The House" aus dem Jahr 2017 – der beim Publikum deutlich weniger ankam. Der Film, in dem Amy und Will ein Ehepaar spielen, das ein illegales Casino eröffnet, brachte nur rund 29,7 Millionen Euro ein – bei einem Budget von etwa 34,9 Millionen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erhielt er zunächst erschreckende sieben Prozent. Inzwischen steht er bei 20 Prozent – worüber Amy nur scherzen konnte: "Wir haben es geschafft."

Amys eigene Kinder lassen sie den Misserfolg übrigens bis heute spüren. "Sie sagen so: 'Mama, das waren sieben Prozent auf Rotten Tomatoes'", erzählte sie lachend. Will hingegen bleibt bei seiner Überzeugung: "Ich finde immer noch, das war eine witzige Idee und ein witziger Film." Amy spielte in "Blades of Glory" an der Seite von Will Arnett (56), mit dem sie damals verheiratet war. Für Will steht demnächst das nächste Projekt an: In der neuen Netflix-Serie "The Hawk", die am 16. Juli erscheint, spielt er einen abgehalfterten Golfer, der noch einmal nach Ruhm greift – und trifft dabei auf seine ehemaligen Saturday Night Live-Kollegen Molly Shannon und Chris Parnell (59).

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Getty Images Amy Poehler im März 2019 in Los Angeles

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Imago Amy Poehler als Fairchild Van Waldenberg im Film "Blades of Glory – Die Eisprinzen"

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Imago Jimmy (Jon Heder) und Chazz (Will Ferrell) feiern ihren Sieg in "Blades of Glory"