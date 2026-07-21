Ice-T mit mehr Bildschirmzeit in "Law & Order" Staffel 28

Gute Nachrichten für alle Fans von "Law & Order: Special Victims Unit": Ice-T (68) wird in der kommenden Staffel 28 wieder in jeder einzelnen Folge zu sehen sein. Der Schauspieler hatte in der vergangenen Staffel deutlich weniger Bildschirmzeit als gewohnt – ein Umstand, der bei einigen Zuschauern für Fragezeichen gesorgt hatte. Jetzt meldete er sich gegenüber TMZ zu Wort und erklärte, was damals hinter der Entscheidung steckte und wie es nun weitergeht.

Der Grund für seine reduzierte Präsenz in Staffel 27 war schlicht und ergreifend das Budget. Als Kelli Giddish (46) mit ihrer Rolle als Amanda Rollins nach ihrem Abgang im Jahr 2022 zur Serie zurückkehrte, mussten die Verantwortlichen die Kosten neu verteilen. "Sie haben Kelli Giddish zurückgebracht, und letztendlich konnten sie uns nicht beide in Vollzeit halten, was das Budget betrifft", erklärte Ice-T gegenüber TMZ. Er sei zwar kurz verunsichert gewesen, ob er aus der Show gedrängt werde – doch die Produzenten hätten ihn schnell beruhigt: "Keine Chance. Wir können uns 'Law & Order' ohne dich nicht vorstellen." Ice-T betonte, er habe die Situation von Anfang an verstanden. "Es war einfach Geschäft", so der Schauspieler. Für die neue Staffel sei nun aber alles anders: Er werde wieder in jeder Episode dabei sein.

Ice-T ist seit dem Jahr 2000 fester Bestandteil von "Law & Order: SVU". Ursprünglich war seine Figur, Detective Fin Tutuola, nur als wiederkehrende Gastrolle geplant – daraus wurden letztlich mehr als zwei Jahrzehnte bei der Serie. Über Kelli Giddish verlor er nur lobende Worte: "Kelli ist ein Herzensmensch", sagte er dem Magazin Entertainment Weekly. Er ist überzeugt, dass auch die Fans maßgeblich dazu beigetragen haben, sie zurückzubringen: "Die Fans hatten viel damit zu tun, sie zurückzubringen." Die neue Staffel von "Law & Order: SVU" startet am 8. Oktober auf dem Sender NBC.

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Getty Images Ice-T bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum von "Law & Order" in New York City, Januar 2026

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Getty Images Peter Scanavino, Kelli Giddish, Dick Wolf, Mariska Hargitay, Ice-T und Philip Winchester

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Getty Images Der Cast von "Law & Order: SVU", 2004

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