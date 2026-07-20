Jennifer Finch von L7 stirbt mit 59 nach Kampf gegen Krebs

Die Musikwelt trauert um Jennifer Finch (†59). Die Bassistin der Rockband L7 ist im Alter von 59 Jahren gestorben, nachdem sie lange gegen Hirnkrebs gekämpft hatte. Angehörige bestätigten die traurige Nachricht auf ihrem Instagram-Account. "Wir sind am Boden zerstört, den Tod unserer Partnerin, Schwester, Tochter und Freundin Jennifer Precious Finch bekanntzugeben", heißt es dort. Und weiter: "Jennifers Einfluss auf die Welt der Musik war erschütternd; ihr Einfluss auf unser Leben noch viel mehr."

Auch L7 meldeten sich auf Social Media zu Wort und würdigten Jennifer als "wahres Original, das vollständig nach seinen eigenen Regeln lebte". Ihre "Leidenschaft, ihr Humor und ihre grenzenlose Kreativität" hätten die Band geprägt und "unser aller Leben für immer verändert", schrieb die Band. Freunde und Familie hatten Anfang des Monats eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um professionelle Pflege, Therapien und medizinische Ausrüstung für Jennifer zu finanzieren. Das Spendenziel von 350.000 (umgerechnet rund 306.000 Euro) Dollar wurde dabei mit insgesamt rund 395.000 Dollar (umgerechnet rund 345.000 Euro) sogar übertroffen.

Jennifer stieß 1986 zu L7 und war bis 1996 Teil der Band, bevor sie die Gruppe verließ, um sich zu erholen und den Tod ihres Vaters zu verarbeiten. Ab 2014 war sie erneut als Bassistin dabei und blieb es bis zuletzt. Während ihrer Zeit bei L7 schrieb sie unter anderem die Songs "(Right On) Thru", "Everglade" und "Shirley". Vor ihrer Karriere bei L7 spielte Jennifer in der Band Sugar Babydoll – gemeinsam mit Courtney Love und Kat Bjelland, der späteren Gründerin von Babes in Toyland.

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Getty Images Jennifer Finch von L7 bei WE ARE Hear's Heaven 2020 im Hollywood Palladium, Los Angeles

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Getty Images Suzi Gardner, Demetra Plakas, Donita Sparks, Jennifer Finch und Linda Perry bei The Art of Elysium: Heaven im Hollywood Palladium, 2020

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Getty Images Donita Sparks und Jennifer Finch von L7 live bei The Art of Elysium: WE ARE Hear's Heaven 2020 im Hollywood Palladium

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