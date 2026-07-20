Zum 40. Geburtstag traf James Cameron sein großes Idol

Für seinen 40. Geburtstag hatte sich James Cameron (71) etwas ganz Besonderes überlegt: Der Regisseur von Titanic und Avatar sagte seine Heimfeier kurzerhand ab, um sich stattdessen seinen größten Wunsch zu erfüllen – ein Treffen mit Regie-Legende Stanley Kubrick (†70) in England. Wie der 71-Jährige in einem früheren Interview mit der Directors Guild of America erzählte, organisierte er den Besuch kurz entschlossen während eines Europaaufenthalts. "Es war mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ich war gerade im Urlaub in Europa, rief ihn an und sagte: 'Ich komme vorbei' – und fuhr zu seinem Haus in England", berichtete er. Seiner damaligen Frau habe der Entschluss gar nicht gefallen, doch James ließ sich nicht umstimmen: "Ich werde Stanley Kubrick treffen. Kein Geschenk, keine Überraschungsparty, gar nichts könnte das übertreffen."

Was James dabei erwartete und was dann wirklich passierte, hätte unterschiedlicher kaum sein können. Statt tiefgründiger Gespräche über Stanleys eigene Klassiker wollte der als zurückgezogen bekannte Filmemacher nämlich vor allem eines wissen: wie "True Lies" gemacht wurde. "Er hatte eine Kopie davon auf seinem KEM unten im Keller und ließ mich einfach neben ihm sitzen und ihm erklären, wie ich all die Effektszenen umgesetzt hatte", schilderte James. Ein Rollenwechsel, den er so nicht hatte kommen sehen. "Ich verbrachte die ganze Zeit damit, mit Stanley Kubrick über meinen Film zu reden – das war nicht das, womit ich gerechnet hatte", gab er zu.

Trotz der unerwarteten Wendung blickt James bis heute mit großer Wärme auf diesen Tag zurück und macht keinen Hehl daraus, welchen Einfluss dieser auf ihn hatte. "Ich will so sein wie Stanley. Ich will dieser Typ sein. Wenn ich 80 bin, will ich immer noch derjenige sein, der versucht, alles herauszufinden", sagte er im Interview. Stanley, der am 7. März 1999 im Alter von 70 Jahren starb, gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher der Geschichte. James selbst ist heute 71 Jahre alt und zählt mit seinen Werken zu den kommerziell erfolgreichsten Regisseuren aller Zeiten. Mit seiner Familie ist er 2020 dauerhaft nach Neuseeland gezogen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

Anzeige Anzeige

STF/AFP/Getty Images Stanley Kubrick, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cameron bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" in London, April 2026