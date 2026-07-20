Neue Details: So verliefen Josh Mauros (†35) letzte Stunden

Kurz vor seinem Tod soll Ex-NFL-Profi Josh Mauro vier Tage lang durchgefeiert haben. Wie die California Post unter Berufung auf einen neu veröffentlichten Bericht des Leichenbeschauers von Maricopa County berichtet, soll der 35-Jährige an seinem Wohnort in Arizona eine mehrtägige Party mit Alkohol und Kokain veranstaltet haben. Mehrere Frauen, die in dieser Zeit in seinem Haus ein und aus gingen, schilderten den Ermittlern, dass das Treiben bis kurz vor Joshs Tod andauerte. Er wurde am 23. April leblos in seinem Zuhause aufgefunden.

Laut dem Bericht lernte Josh etwa eine Woche vor seinem Tod eine Tänzerin kennen, die er dann gemeinsam mit zwei weiteren Frauen und einem Freund für den 23. April zu sich nach Hause einlud. Nach Angaben der Polizei berichtete die Frau, dass Josh und sein Freund Kokain schnupften, Tequila tranken und Musik hörten. Während sie irgendwann einschlief, feierte Josh mit seinem Freund weiter. Als sie aufwachte, fand sie ihn leblos vor. Am Tatort wurden Drogenutensilien sichergestellt, darunter ein Kronkorken mit einer weißen Substanz, weißes Pulver neben einem aufgerollten Geldschein, eine Spritze im Mülleimer und zahlreiche offenbar blutbefleckte Tücher.

Joshs Vater Greg hatte den Tod seines Sohnes öffentlich gemacht und die Anteilnahme der Öffentlichkeit erbeten. Die Familie trauere um einen "wundervollen Sohn, Bruder, Onkel, Enkel und Freund", wie Greg damals mitteilte. Josh Mauro hatte nach seinem Abschluss an der Stanford University im Jahr 2014 eine beachtliche NFL-Karriere aufgebaut. Acht Saisons lang spielte er für Teams wie die Arizona Cardinals, die New York Giants, die Oakland Raiders und die Jacksonville Jaguars und sammelte dabei insgesamt 130 Tackles und fünf Sacks in 80 Spielen.

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Getty Images Josh Mauro im Cardinals-Trikot während des Spiels gegen die New York Jets in Glendale, Arizona, am 17. Oktober 2016

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Getty Images Josh Mauro während des Spiels der Arizona Cardinals bei den Chicago Bears im Soldier Field, 20. September 2015

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Getty Images Josh Mauro nach dem 17:14-Sieg der Arizona Cardinals gegen die Kansas City Chiefs in Glendale, 7. Dezember 2014