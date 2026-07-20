Festnahme: Tate-Brüder lockten Frauen wohl in OnlyFans-Falle

Es wird immer deutlicher, wie Andrew und Tristan Tate Frauen in ihre Falle gelockt haben sollen. Die Brüder, die vergangenen Samstag in Miami festgenommen wurden, sehen sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert – darunter Vergewaltigung, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material. Insgesamt liegen gegen die beiden 59 neue Anklagepunkte vor. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, werfen Ermittler aus verschiedenen Ländern den Brüdern vor, Frauen gezielt nach dem sogenannten "Lover-Boy"-Prinzip angeworben zu haben: Demnach sollen die Brüder zunächst romantische Beziehungen zu ihren Opfern aufgebaut und sie anschließend dazu gedrängt haben, über die Erotikplattform OnlyFans Geld zu verdienen.

Mehrere mutmaßlich Betroffene haben sich öffentlich zu ihren Erfahrungen geäußert. Gegenüber der britischen Rundfunkanstalt BBC schilderte eine Frau: "Er gab mir das Gefühl, dass ich ihm gehöre. Dann verlangte er, dass ich mich vor der Kamera ausziehe." Eine weitere Betroffene erklärte: "Er isolierte mich von allen." Noch drastischer klingt die Aussage einer Klägerin in einem britischen Zivilverfahren, die laut Gerichtsunterlagen, die dem Sender vorliegen, zu Protokoll gab: "Ich war wirklich überzeugt, dass er mich töten würde." Eine andere Frau berichtete über Andrew: "Er sprach ständig davon, Kontrolle auszuüben. Ich sollte immer genau tun, was er wollte." Die Tate-Brüder selbst weisen sämtliche Vorwürfe zurück.

Andrew und Tristan, die sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, leben seit 2016 überwiegend in Rumänien. Dort sowie in Großbritannien beschäftigen sie die Justiz schon seit Jahren. Andrew wurde ursprünglich als Kickboxer bekannt, bevor er zu einem der einflussreichsten und umstrittensten Influencer im Netz aufstieg. 2016 wurde er durch seine Teilnahme an der britischen Version von Big Brother einem breiteren Publikum bekannt, musste die Show jedoch nach wenigen Tagen verlassen, nachdem ein Video aufgetaucht war, das ihn beim Schlagen einer Frau zeigte. Mit frauenfeindlichen Aussagen und zur Schau gestelltem Reichtum – Luxusautos, Privatjets und teure Uhren – sammelten er und sein Bruder Millionen Follower auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Nun stehen erneut massive Vorwürfe gegen die Brüder im Raum – und die mutmaßlichen OnlyFans-Fallen rücken das toxische "System Tate" noch stärker ins Licht der Justiz.

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Getty Images Andrew und Tristan Tate, März 2024

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Getty Images Andrew Tate und Tristan Tate, Oktober 2024

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Getty Images Andrew Tate, Ex-Kickboxer

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