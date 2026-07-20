"The Conjuring"-Prequel: Das werden die neuen Warrens

Im Conjuring-Universum steht der nächste Schocker bereits in den Startlöchern: "The Conjuring 5: First Communion" befindet sich gerade in der Entwicklung und hat nun seine neuen Hauptdarsteller gefunden. Wie Filmstarts berichtet, schlüpfen Amanda Fix und Garrett Wareing künftig in die Rollen von Lorraine und Ed Warren. Der kommende Teil wird als Prequel erzählt und zeigt das berühmte Geisterjäger-Paar in jüngeren Jahren. Damit treten Amanda und Garrett in die Fußstapfen von Vera Farmiga (52) und Patrick Wilson (53), die die beiden Figuren bislang in der Horrorreihe verkörpert haben.

Die Regie übernimmt laut Filmstarts Rodrigue Huart, während Richard Naing und Ian B. Goldberg erneut für das Drehbuch verantwortlich sind. Beide Autoren waren bereits an "The Conjuring 4" beteiligt, der zuletzt sämtliche Kino-Rekorde brach. Für Amanda Fix und Garrett Wareing bedeutet die Besetzung der jungen Warrens einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere. Amanda war zuvor unter anderem in den Serien "Orphan Black: Echoes" und "Daisy Jones And The Six" zu sehen. Garrett wurde vielen Zuschauern durch seine Rolle in "Manifest" bekannt und stand zuletzt für die Stephen King (78)-Verfilmung "The Long Walk – Todesmarsch" vor der Kamera.

Mit dem Prequel schlägt die erfolgreiche Horrorreihe um die Warrens nun ein neues Kapitel auf. Vera und Patrick haben das Ermittler-Duo über mehrere Filme hinweg geprägt und sind für viele Fans untrennbar mit dem "Conjuring"-Universum verbunden. Nun müssen sich Zuschauer auf eine jüngere Version der beiden Figuren einlassen, die eine neue Ära für das Franchise einläuten könnte. Viel über die Handlung von "The Conjuring 5: First Communion" ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Fest steht laut Filmstarts nur: Der Horrorfilm soll am 9. September 2027 in die Kinos kommen.

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LMK/ActionPress Patrick Wilson und Vera Farmiga in "The Conjuring: Das letzte Kapitel", 2025

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Getty Images Amanda Fix bei der Premiere von "Daisy Jones & The Six", 2023

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Getty Images Garrett Wareing bei der Premiere von "Avatar: The Last Airbender", 2026

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