Kleines Wunder: Influencerin Lena Jensen wird wieder Mama

Freudige Baby-News von Lena Jensen: Die Influencerin und Social-Media-Persönlichkeit erwartet ihr zweites Kind! Auf Instagram verkündet sie jetzt die aufregende Neuigkeit. Gleichzeitig zeigt sich Lena aber auch ehrlich und offen: Die Schwangerschaft bringt nicht nur Glücksgefühle mit sich, sondern weckt bei ihr auch tiefe Ängste. Besonders schwer fällt ihr der erste Termin beim Frauenarzt – ein Moment, der bei vielen werdenden Müttern mit Vorfreude verbunden ist, für Lena aber mit ihrer traumatischen Vergangenheit verknüpft ist.

Kraft schöpft die Influencerin aus den Worten ihrer Therapeutin, die sie gegenüber dem Portal Echte Mamas zitiert: "Sie haben dir die ersten sieben Jahre deines Lebens genommen, gib ihnen nicht die Macht, noch mehr zu entscheiden. Hol dir dein Leben zurück und kämpfe darum – du darfst glücklich sein." Diese Botschaft helfe ihr, sich nicht von alten Traumata und Ängsten leiten zu lassen, sondern stattdessen das Glück dieser besonderen Zeit anzunehmen.

Lena Jensen gehört zu den bekanntesten deutschen Influencerinnen, die offen über das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern sprechen. Nach eigenen Angaben wurde sie zwischen ihrem zweiten und sechsten Lebensjahr von Menschen aus ihrem nahen familiären Umfeld missbraucht. Anfang 2026 sprach sie gemeinsam mit ihrer Mutter in der NDR-Sendung "deep und deutlich" ausführlich über diese Erfahrungen und die Folgen für ihr Leben. Auch auf Instagram setzt sie sich regelmäßig für Betroffene ein und möchte anderen Mut machen.

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Imago Lena Jensen beim Energy Arena Opening im Aspria Club Alstertal in Hamburg, 04.02.2023

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Instagram / lenajensn Lena Jensen, Juli 2026

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Instagram / lenajensn Lena Jensen und ihr Partner Lukas

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