Nach Taylors Hochzeitsdrama: Blake Lively zeigt ihr Gesicht

Blake Lively (38) hat sich nach wochenlanger Funkstille erstmals wieder öffentlich gezeigt. Am 19. Juli tauchte die Schauspielerin beim WM-Finale 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, auf. Gemeinsam mit ihren Freundinnen feuerte sie Argentinien an, das gegen Spanien mit 0:1 unterlag. Auf einem Selfie, das Blake in ihrer Instagram-Story teilte, war sie gut gelaunt zu sehen. Ihr Outfit: eine weiße Jeans, ein weißes Tanktop und ein blau-weiß gestreiftes Hemd in den argentinischen Flaggenfarben, dazu blaue Ketten und passende Sonnenbrille.

Es war Blakes erster öffentlicher Auftritt seit der aufsehenerregenden Hochzeit ihrer langjährigen besten Freundin Taylor Swift (36) mit Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City. Rund 1.000 Gäste feierten dort mit dem Paar – Blake und ihr Ehemann Ryan Reynolds (49) waren jedoch nicht dabei. Ihre Abwesenheit sorgte bei Fans für große Überraschung, zumal Taylor im vergangenen Oktober in der Sendung "The Graham Norton Show" angekündigt hatte, sie werde "jeden einladen, mit dem ich jemals gesprochen habe". Blake und Taylor gelten als zerstritten, seitdem die Gossip Girl-Bekanntheit versucht hatte, die Popsängerin in ihren Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) hineinzuziehen.

Ob Taylor Blake nicht eingeladen hat oder ob sie die Hochzeit freiwillig ausfallen ließ, ist nicht bekannt. Übrigens war Blake nicht die Einzige, die der Hochzeit fernblieb: Auch Lana Del Rey (41) ließ die Feier sausen und verbrachte den 4. Juli stattdessen auf einer kleinen Party in Los Angeles. Taylor und Lana hatten sich 2012 kennengelernt und galten seither als Freundinnen, die auch in regelmäßigen Abständen gemeinsam an Musik arbeiteten.

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl, 2024

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre