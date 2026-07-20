Firma droht ihr: Leyla Heiter rechnet mit Unternehmen ab

Leyla Heiter (30) hat genug – und macht ihrem Ärger öffentlich Luft. In ihrer Instagram-Story rechnet die Influencerin mit zwei Firmen ab, die ihr aus abgeschlossenen Kooperationen noch Geld schulden. "Gibt es hier eine Person, die arbeiten geht, ohne Geld dafür zu bekommen? I doubt it – ich nämlich auch nicht", leitet sie ihre Story ein. Eine der beiden Brands, über die Leyla berichtet, soll sie bereits ein ganzes Jahr lang hingehalten haben. "Die haben mich halt einfach versucht zu verarschen. Haben mir so einen ganz kleinen Bruchteil von der Summe jetzt überwiesen und wollen mich damit irgendwie abfrühstücken", berichtet sie ihren Followern und stellt klar, dass sie sich damit nicht zufriedengeben wird.

In ihrer Story erzählt Leyla auch, was sie bei der zweiten Firma am meisten geärgert hat: die Art, wie die Brand mit ihr kommuniziert habe. Nachrichten seien ignoriert und auf ungelesen gestellt worden – obwohl sie wisse, dass man sie gesehen habe. Als sie die Geschichte dann öffentlich machte, änderte sich das schlagartig. Plötzlich habe sie innerhalb von Minuten Nachrichten mit Drohungen erhalten. "Was das Lustige ist: Die eine Brand droht mir jetzt gerade einfach. Und die haben mir ja nie geantwortet", erzählt Leyla. Die Firma soll ihr sogar mit einem Anwalt gedroht haben, sollte sie ihre Story nicht sofort löschen. Dazu ist sie jedoch nicht bereit: "Also, ich nehme hier gar nichts raus, bis ich nicht die Moneten auf meinem Konto sehe", stellt sie klar.

Leyla, die gerade gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Heiter (34) ihren Hochzeitstag feierte, ist durch verschiedene Reality-TV-Formate einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Neben ihren Auftritten im Fernsehen verdient sie ihren Lebensunterhalt auch als Influencerin – unter anderem durch bezahlte Kooperationen mit Marken. Dass solche Deals nicht immer reibungslos ablaufen, macht sie mit ihrer aktuellen Story mehr als deutlich. Dabei geht es ihr nicht nur um Geld, sondern auch um den respektvollen Umgang miteinander.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International