Nicole Kidman ging für diesen Dreh bis ans Limit

Nicole Kidman (59) hat für ihren Kultfilm "Practical Magic" wortwörtlich alles gegeben: Produzentin Denise Di Novi erinnerte sich gegenüber dem People Magazine jetzt an eine besonders intensive Szene der Dreharbeiten. Darin versuchen Nicoles Figur Gilly, Sandra Bullocks (61) Charakter Sally sowie die Tanten Frances und Jet, den Geist von Gillys verstorbenem Partner Jimmy wiederzuerwecken. "Nicole Kidman war wie besessen", erzählte Denise und verriet: "Während der Dreharbeiten zu dieser Szene sind ihr sogar ein paar Äderchen im Gesicht geplatzt."

Nicole habe sich mit großer Hingabe in ihre Rolle gestürzt und jede Szene dadurch besonders realistisch wirken lassen. "Sie wirft sich in jede Szene voll hinein. Es war sehr, sehr hart für sie", erinnerte sich die Produzentin. Doch nicht nur Nicole sei bei der Aufnahme an ihre Grenzen gegangen: Auch der restliche Cast habe die emotionale Szene mit voller Intensität gespielt. "Es war unglaublich intensiv, und alle haben sich wirklich, wirklich auf eine sehr realistische Weise hineingeworfen", so Denise.

Gegenüber People schwärmte Denise außerdem von der besonderen Chemie zwischen Nicole und Sandra. Ihre einzigartige Verbindung als Schwestern habe maßgeblich zum Erfolg von "Practical Magic" beigetragen. Genau diese Magie soll nun auch in der langersehnten Fortsetzung wieder im Mittelpunkt stehen, die am 11. September in die Kinos kommt. Über das erneute Zusammenspiel der beiden Stars sagte Denise: "Die Chemie im zweiten Film ist sogar noch stärker als im ersten, weil sie noch mehr von sich selbst einbringen – ihre Lebenserfahrung und all die Arbeit, die sie in all den Jahren geleistet haben."

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