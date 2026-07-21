So streng erziehen Kate und Kevin Love ihre kleinen Töchter

Model Kate Love (38), die mit NBA-Star Kevin Love (37) zwei kleine Töchter im Alter von einem und drei Jahren großzieht, gewährt aktuell Einblicke in ihren Erziehungsalltag. Gegenüber dem Magazin People erklärte die 38-Jährige bei einem Besuch auf der gemeinnützigen Amber Waves Farm in Amagansett, New York, wie ihr Freundlichkeit und gute Manieren in der Familie am Herzen liegen. Die Erziehung zu rücksichtsvollen und aufmerksamen Menschen stehe dabei ganz oben auf der Agenda des Ehepaares, das seit 2022 verheiratet ist.

Konkret übt Kate mit ihrer älteren Tochter vor allem Dinge wie Blickkontakt und höfliche Umgangsformen. "Ich versuche ihr zu vermitteln, dass man sie nicht hören kann, wenn sie die Leute nicht anschaut. Sie muss die Menschen ansehen, mit ihnen sprechen und 'Danke', 'Ja, bitte' sagen", erklärt die Sports-Illustrated-Coverstar. Rücksichtnahme wird dabei auch belohnt: "Wir versuchen, ihr zu erklären, dass Aufmerksamkeit für andere eine besondere Sache ist, für die es etwas Besonderes gibt." Dabei betont Kate, dass das Vorleben der entscheidende Faktor sei: "Was sie einen machen sehen, das werden sie auch machen." Das gilt bei den Loves auch für die Ernährung – gesunde, bewusste Kost sei fester Bestandteil des Familienalltags.

Neben dem Familienalltag hat das Paar inzwischen auch ein eigenes Hochzeitstagsritual entwickelt. Jedes Jahr kehren Kate und Kevin in das New Yorker Restaurant 4 Charles ein – und werden dort mittlerweile sogar von ihrem Stammkellner bedient. "Das ist unser besonderer Ort. Er ist wie unser Mann dort. Es ist wirklich etwas Besonderes, dorthin zurückzukehren", schwärmte Kate gegenüber People. Das Paar hatte sich 2015 kennengelernt und im Juni 2022 in der New York Public Library geheiratet. Als 2023 ihr erstes Kind während der NBA Finals zur Welt kam, verpasste Kevin ein Spiel der Cleveland Cavaliers – ein Umstand, der damals für viel Aufsehen sorgte.

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Getty Images Kevin Love und Kate Bock beim Aurora Institute Special Evening in Le Beauvallon, Saint-Tropez, am 23. Juli 2022

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Instagram / katelove Kate Bock mit Kevin Love und ihrem Baby im März 2024

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Getty Images Kate Bock und Kevin Love bei den Change Maker Awards des Child Mind Institute in der Carnegie Hall, New York, 2019

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