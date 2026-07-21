Christian Wolf lässt Großeltern für 100.000 Euro einfliegen

Christian Wolf (31) greift für seine Großeltern tief in die Tasche: Der Unternehmer organisiert für seine Oma und seinen Opa einen exklusiven Privatjetflug von Deutschland nach Zypern – und zwar in einer Maschine vom Typ Challenger 850. Auf TikTok zeigt Christian jetzt die ausgewählte Jet-Option und nimmt seine Community mit in den Buchungsprozess. Neben den Großeltern sollen auch sein Vater und weitere Familienmitglieder an Bord sein, damit alle gemeinsam auf die Sonneninsel reisen und dort ungestört Zeit verbringen können. Der Flug soll es den Senioren ermöglichen, Zypern noch einmal ganz entspannt zu erleben – ohne Stress, Warteschlangen und fremde Mitreisende.

Warum er sich für die Challenger 850 entschieden hat, erklärt Christian ebenfalls in seinem TikTok-Video: Die Maschine bietet viele Sitzplätze und verschiedene Bereiche, sodass seine Großeltern und sein Vater bequem Platz finden. Sogar ein ausziehbares Bett ist an Bord. Andere Optionen, etwa eine Gulfstream oder eine Embraer, wären noch deutlich teurer geworden – bei rund 100.000 Euro pro Strecke. "Lieber lade ich die beiden noch ein zweites Mal ein", begründete er seine Wahl. Obwohl ihm die Summe bewusst ist, relativiert er die Kosten gegenüber seinen Followern: "Ich weiß, dass ich das Geld wahrscheinlich nicht vermissen werde. Aber die Erinnerungen, die das ermöglicht, die würde ich wahrscheinlich vermissen."

Hinter der luxuriösen Reise steckt aber auch ein trauriger Anlass: Vor fünf Tagen machte Christian in einem emotionalen TikTok deutlich, dass es nach einem Todesfall in der Familie für ihn um gemeinsame Zeit geht. Am Tisch mit seinen Großeltern warb er damals eindringlich für den Plan und sagte: "Wenn das Haus nicht voll ist mit anderen Leuten, sondern nur wir, würde ich einen Privatjet mieten, damit ihr einmal rüberkommt nach Zypern. Dann können wir alles selbst bestimmen, in unserer Geschwindigkeit." Für ihn ging es auch darum, Erinnerungen zu schaffen: "Das klingt jetzt doof zu sagen, aber um das auch in Erinnerung zu halten, es wäre schön, wenn ihr das mal erlebt."

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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