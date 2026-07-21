Muttermal verrät: Bandelt Ceddo mit Elevator Boys' Ex an?

Mit einem einzigen Instagram-Foto hat Ceddo seine rund 800.000 Abonnenten in helle Aufregung versetzt. Der YouTuber, der mit bürgerlichem Namen Cedric Gosse heißt, teilte vor wenigen Tagen einen Schnappschuss aus seinem Kroatien-Urlaub in Split. Darauf ist er grinsend auf einem Boot zu sehen – und um seinen Hals schlingen sich die langen Beine einer Frau. Das Gesicht seiner Begleitung bleibt dabei bewusst verborgen. Für viele seiner Fans war das jedoch kein Hindernis, sondern der Startschuss für eine eifrige Spurensuche. Im Zentrum der Gerüchte steht Influencerin und Model Angelina Frerk (23), der auf Instagram knapp 700.000 Menschen folgen.

Die Fans führen gleich mehrere Indizien ins Feld: Ein Muttermal am Oberschenkel soll exakt mit dem auf Ceddos Foto übereinstimmen, auch eine kleine Narbe am Knöchel wollen einige Nutzer auf beiden Bildern ausgemacht haben. Hinzu kommt, dass die 23-Jährige ebenfalls Urlaubsfotos aus Kroatien veröffentlichte – auf einem Boot mit auffällig ähnlicher Kulisse. Als weiteres Indiz gilt, dass beide Aufnahmen vom WM-Finale teilten, die offenbar aus demselben Restaurant stammen. Außerdem folgen sich die beiden gegenseitig auf Instagram. Unter dem Foto brodelt die Gerüchteküche: Einer schrieb schlicht "Schön, dass du glücklich bist", ein anderer kommentierte: "Gleiche Location wie Angelina!" Doch es gibt auch Skeptiker: "Warum muss er denn gleich eine neue Freundin haben? Vielleicht will er nur provozieren", meinte ein Fan. Bestätigt haben weder Ceddo noch Angelina die Spekulationen bisher.

Vor zwei Jahren fand Angelina nach einer Trennung wieder mit Elevator Boys-Star Julien Brown zusammen. Auf TikTok machte sie das Wiedersehen öffentlich und schrieb: "Ich bin froh, dass wir einander wiedergefunden haben." Auf einem der Fotos küsste Julien sie liebevoll auf die Wange, während die beiden eine Bootsfahrt genossen. Zuvor hatte Julien die Trennung im November öffentlich gemacht und betont: "Wir sind im Guten auseinandergegangen! Zwischen uns ist nichts Schlimmes passiert – Gefühle verändern sich und natürlich verändert man sich auch."

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Instagram / derceddo Ceddo im Juli 2026

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Instagram / angelinafrerk Angelina Frerk im Juli 2026

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Getty Images Julien Brown und Angelina Frerk im Oktober 2023

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