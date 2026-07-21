Christopher Nolans Sohn verpasst ihm einen Oscar-Seitenhieb

Regisseur Christopher Nolan (55) hat in einem Interview mit BBC News eine amüsante Anekdote aus seinem Familienalltag geteilt – und dabei unfreiwillig die schlagfertige Seite seines Sohnes enthüllt. Während er gerade am Drehbuch zu seinem kommenden Film "Die Odyssee" arbeitete, der am 16. Juli 2026 in die Kinos kommt, wollte sein Sohn wissen, wo eigentlich die Oscars geblieben sind, die der Regisseur für "Oppenheimer" gewonnen hat. Christopher erklärte daraufhin, die Trophäen ganz bewusst nicht in seinem Arbeitszimmer aufgestellt zu haben: "Nun, ich versuche gerade ein neues Projekt zu schreiben und wenn dort Oscars im Regal stehen, stell dir vor, wie einschüchternd das wäre." Doch sein Sohn ließ das nicht gelten – und lieferte einen schlagfertigen Konter: "Aber du hast doch keinen fürs Schreiben gewonnen."

Der Nachwuchs hat mit diesem Seitenhieb gar nicht so unrecht. Bei den Oscars für "Oppenheimer" wurde Christopher in den Kategorien Beste Regie und Bester Film ausgezeichnet, das Drehbuch hingegen brachte ihm lediglich eine Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch ein. Auch für frühere Werke wie "Memento" und "Inception" war der Brite jeweils für den Oscar in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch nominiert worden – ein Gewinn blieb jedoch bislang aus.

Vor Kurzem musste Christopher dann aber noch eine ganz andere Spitze einstecken – diesmal aus dem Netz. In den Trailern zu "Die Odyssee" regte sich lauter Ärger darüber, dass die Figuren modernes Englisch sprechen, oft sogar mit amerikanischem Akzent. Besonders ein kleines Wort schlug große Wellen: "Dad". Gegenüber der Los Angeles Times verteidigte Christopher die Entscheidung und stellte klar, dass er beim Schreiben auf Gefühl statt Gelehrsamkeit setzte: "Vielleicht war ich naiv, vielleicht fällt mir das noch auf die Füße, aber ich wollte eine bodenständige Erzählung. Für mich war das eine völlig naheliegende Entscheidung."

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur, 2025