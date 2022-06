Auf Kate Bocks Hochzeit: Adele und Rich Paul ganz verliebt

Adele (34) und Rich Paul (40) sind offenbar total glücklich zusammen. Im vergangenen Herbst haben die erfolgreiche Sängerin und der Agent endlich ihre Beziehung bestätigt. Im Mai hat die Britin mit einem Beitrag im Netz sogar mitgeteilt, dass sie mit ihrem Partner zusammengezogen ist. Jetzt war das Paar auf der Hochzeit von dem Model Kate Bock und Profibasketballer Kevin Love zu Gast. Dort zeigten Adele und Rich, wie verliebt sie sind!

Auf Bildern, die People vorliegen, wurde die Traumhochzeit von dem frischvermählten Ehepaar detailreich festgehalten. Eines der Fotos zeigt, wie Adele und Rich neben LeBron James (37) und dessen Frau Savannah posieren. Die "Rolling in the Deep"-Interpretin und ihr Freund kamen ganz in Schwarz gekleidet zu den Feierlichkeiten. Adele ging sogar leicht in die Knie, um mit dem Sportmanager auf Augenhöhe zu sein.

Unter dem Beitrag des Magazins auf Instagram zeigen sich einige Fans richtig begeistert darüber, dass Adele und Rich zu Gast auf der Hochzeit waren. Ein User schwärmte sogar: "Wenn Adele zu meiner Hochzeit käme, es wäre ihre Hochzeit! Sie sieht aus wie eine Königin!"

