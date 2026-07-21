Mit Kinderwagen: Luke Mockridge zum ersten Mal Papa geworden

Luke Mockridge (37) ist Vater geworden! Der Comedian und seine Frau Jenny begrüßten ihren ersten Sohn. Wie Bild exklusiv berichtet, zeigen Fotos den Komiker entspannt mit dem Kinderwagen seines Babys auf den Straßen von Köln. Ein ungewohntes Bild des sonst bühnengewohnten Entertainers – offensichtlich eines, in dem er sich sichtlich wohlfühlt. Freunde des Paares berichten dem Blatt, der kleine Junge sei ein absolutes Wunschkind. Für Luke und Jenny sei ein großer Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.

Jenny ist von Beruf Maskenbildnerin und hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Große Auftritte auf roten Teppichen sind nicht ihr Stil – stattdessen führen die beiden ihre Beziehung weitgehend abseits des Rampenlichts. Jenny war bereits seit vielen Jahren an Lukes Seite, bevor aus der engen Freundschaft der beiden Liebe wurde. Im August 2025 gaben sie sich in Kanada im engsten Familien- und Freundeskreis das Jawort. Mit dabei waren Lukes Eltern sowie Jennys Mutter.

Bei der Hochzeit in Kanada waren auch Lukes Eltern, die Comedian Margie Kinsky (68) und der Schauspieler und Kabarettist Bill Mockridge (78), dabei – sie dürfen sich nun über ihren Enkel freuen. Kein Wunder, dass Familie für Luke einen besonderen Stellenwert hat: Er wuchs in Bonn mit fünf Brüdern auf, und seine Eltern verarbeiteten das turbulente Leben ihrer Großfamilie immer wieder auf der Bühne und im Fernsehen. Auch Luke macht heute noch gemeinsame Sache mit ihnen – im Familienpodcast "The Mockridges" sprechen sie zusammen über Erinnerungen, Generationenunterschiede und den Alltag einer Künstlerfamilie.

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Getty Images Luke Mockridge im Dezember 2019

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Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026

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Margie Kinsky und Bill Mockridge bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes"

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