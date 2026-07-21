Genervt: Oliver Pocher erwägt Verkauf seiner Kölner Villa

Oliver Pocher (48) besitzt eine Villa in Köln mit eigenem Pool, Tennisplatz, Kino und sogar einem Aufzug – doch so luxuriös das klingt, der Comedian hadert zunehmend mit seinem Traumhaus. Im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" machte er jetzt seinem Frust Luft und verriet, dass er ernsthaft über einen Auszug nachdenkt. Der Grund: An seinem Anwesen ist ständig irgendetwas kaputt oder reparaturbedürftig. Er klagte gegenüber seinem Mitbewohner und Podcast-Partner Pietro Lombardi (34): "Irgendwas in einem Haus funktioniert immer nicht."

Mal gehe eine Steckdose nicht, dann komme eine Fliese runter, das Gefrierfach streike, der Rasenmäher oder der Pool mache Probleme – und zwischendurch kämen die Kinder und brächten weiteres Chaos. Kürzlich erst sei mitten in einem Telefonat plötzlich die Jalousie runtergekommen, woraufhin ein Handwerker mehrere Tage lang gebraucht habe, um das Problem zu beheben. "Jede Woche ist irgendwas, schlimm", so Olli. Er scherzte, er sei kurz davor, es Udo Lindenberg (80) gleichzutun und ins Hotel zu ziehen – der Sänger lebt seit Jahrzehnten im Hotel Atlantic in Hamburg. Einen konkreten Plan hat Olli aber: "Wenn die Kinder irgendwann raus sind, werde ich mich massivst verkleinern." 80 Quadratmeter würden ihm reichen, so der Comedian – woraufhin Pietro trocken anmerkte, das sei in etwa die Größe von Ollis aktuellem Kino.

Aktuell wäre eine Verkleinerung ohnehin kaum umsetzbar: In den Sommerferien herrscht in der Villa volles Haus. Neben seinen fünf Kindern sind auch die Zwillingssöhne seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) aus deren zweiter Ehe zu Gast, die sonst mit ihrem Vater in Miami leben. Mit Sandy verbindet Olli nicht nur die Kinder, sondern auch gemeinsame Bühnenprojekte: Die beiden haben ihr Podcast-Comeback angekündigt und wollen künftig mit "Die Pochers – LIVE!" von Bühne zu Bühne touren.

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Familie, Dezember 2025