"Schwer": Charlotte Engelhardt packt über Sido-Trennung aus

In der RTL+-Show "Bad Boyfriends" hat Charlotte Engelhardt (48) offen über eines der schwierigsten Kapitel ihres Lebens gesprochen: die Trennung von ihrem Ex-Mann, Rapper Sido. Bei einem Mädelsabend mit den Kandidatinnen der Sendung wurde die Moderatorin emotional und schilderte, wie es ihr damals ergangen ist, als sie den Schlussstrich zog – mit zwei kleinen Kindern und einem gemeinsamen Leben, das sie sich ganz anders vorgestellt hatte.

Charlotte beschreibt in der Show, wie schwer es ihr gefallen ist, aus einem Beziehungskreis auszubrechen, in dem man bleibt, weil man weiß, was einen erwartet. "Das Problem ist, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir bleiben in diesem Kreis, weil wir wenigstens wissen, was wir kriegen", erklärt sie. Über den Moment der Entscheidung sagt sie: "Dieses, das auszusprechen. Es ist jetzt vorbei mit zwei kleinen Kindern, mit allem Drum und Dran, mit dem ganzen Traum, den ich mir aufgebaut habe. Aus diesem Kreis rauszugehen und zu sagen: Okay, stopp, das ist nicht mein Weg. Das war so schwer und es hat so lange gedauert." Dann fügt sie hinzu, dass sie erst nach dem Schritt nach draußen gemerkt habe, dass Sido nicht mitziehe – und dass sie dann dort geblieben sei. Ihre ehrlichen Worte hinterlassen bei den Teilnehmerinnen sichtlich einen Eindruck. Eine Kandidatin sagt: "Charlotte ist wie, wie soll ich sagen? Wie eine Therapie für mich."

Charlotte Engelhardt und Sido waren mehrere Jahre ein Paar und heirateten 2012. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Nach der Trennung behielt Charlotte den Nachnamen Würdig zunächst bei, bis sie wieder zu ihrem Geburtsnamen Engelhardt wechselte. Sido, bürgerlich Paul Würdig, zählt zu den bekanntesten Rappern Deutschlands und wurde unter anderem durch seinen Hit "Bilder im Kopf" einem breiten Publikum bekannt. Charlotte selbst ist als Moderatorin tätig und hat sich in den vergangenen Jahren auch als Unternehmerin einen Namen gemacht.

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IMAGO / Future Image Charlotte Engelhardt, Februar 2026

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Kammerer,Bernd / ActionPress Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"