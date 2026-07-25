Das plant Prinzessin Eléonore von Belgien nach dem Abitur

Prinzessin Eléonore von Belgien (18) hat ihr Abitur bestanden und steht nun vor einem neuen Lebensabschnitt: Ab September zieht die 18-jährige Tochter von König Philippe (66) und Königin Mathilde (53) ins niederländische Utrecht, um dort ihr Studium aufzunehmen. Wie der belgische Palast nun offiziell bekanntgab, wird sie am University College Utrecht, dem Honours College der Universität Utrecht, das Fach Liberal Arts & Sciences belegen. Dabei handelt es sich laut Palast um einen dreijährigen, englischsprachigen Studiengang, in dem die Studierenden ihren Studienplan individuell aus Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften zusammenstellen können.

Am Ende des Studiums wartet je nach Schwerpunkt ein Bachelor of Science oder ein Bachelor of Arts der Universität Utrecht. Wie die belgische Tageszeitung Het Nieuwsblad berichtet, genießt die Universität einen exzellenten internationalen Ruf und ist für ihre familiäre Campus-Atmosphäre bekannt. Rund 750 Studierende aus mehr als 70 Ländern sind dort eingeschrieben. Laut dem Portal Het Laatste Nieuws stehen Eléonore über 200 Kurse zur Auswahl. Welche Fächer sie konkret kombinieren wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt besuchte sie die International School of Brussels in Watermael-Boitsfort, die sie in diesem Jahr erfolgreich abschloss.

Mit dem Schritt nach Utrecht folgt Eléonore gleich zwei ihrer Cousinen: Prinzessin Louise (22), Tochter von Prinz Laurent (62) und Prinzessin Claire, begann 2022 ihr Studium an der Universität Maastricht. Und Prinzessin Joséphine, Tochter von Prinzessin Delphine, studierte von 2022 bis 2025 in Leiden. In der Öffentlichkeit war Eléonore schon früher immer wieder bei familiären Anlässen und offiziellen Fotos des belgischen Königshauses zu sehen. Zum 14. Geburtstag teilte der Palast einst ein Porträt der Prinzessin mit Hunden. Inzwischen steht für sie nun aber nicht mehr der Schulalltag, sondern ihr nächstes großes Kapitel als Studentin im Mittelpunkt.

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Getty Images Prinzessin Eléonore und Prinz Gabriel nach dem Te Deum am Nationalfeiertag in Brüssel, Juli 2026

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Getty Images Prinzessin Eléonore, Prinz Gabriel, Königin Mathilde und König Philippe nach dem Te Deum am belgischen Nationalfeiertag in Brüssel, Juli 2026

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Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT/ Action Press Prinzessin Louise von Belgien

Was sagt ihr zu Eléonores Studienfach Liberal Arts & Sciences? Top Wahl – vielseitig, modern und super für eine Prinzessin mit vielen Interessen. Mir zu breit – ein klarerer Fokus wäre besser. Ergebnis anzeigen